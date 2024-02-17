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Sınırı geçmeye çalışan 2'si örgüt mensubu 15 kişi yakalandı

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#MSB#Sınır#Terör
Sınırı geçmeye çalışan 2si örgüt mensubu 15 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 16:29

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahsın hudut birliklerimiz tarafından yakalandığını, yakalananların 2'sinin örgüt mensubu olduğunu duyurdu.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK-PYD/YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#MSB#Sınır#Terör

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