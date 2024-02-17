Sınırı geçmeye çalışan 2'si örgüt mensubu 15 kişi yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK-PYD/YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK-PYD/YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/oneNjuEwrW