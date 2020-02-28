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Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
Haber Giriş: 28.02.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Sınırda dikkat çeken hareketlilik! Askeri sevkiyat sürüyor…

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Türkiye'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

Sınırda dikkat çeken hareketlilik Askeri sevkiyat sürüyor…


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