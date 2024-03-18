Sınıfta ‘Kukla Kurabiye’ neşesi

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Selda Deveci, 2008’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Bölümü’nden mezun olduktan sonra Adapazarı’nın Gölkent köyünde göreve başladı. Daha sonra Kocaeli’nin Solaklar köyüne tayini çıktı. 8 yıl önce sınıfındaki otizmli bir öğrencisi nedeniyle farklı bir öğretim yöntemi bulma ihtiyacı hissetti:

“Sınıfımda bir otizmli öğrencim vardı. Ayrıca kaynaştırma öğrencilerim de vardı. Onları topluma kazandırmak ve gelişimlerini sağlamak için ‘neler yapabilirim’ sorusu beni bir yandan vantrolog eğitimine bir yandan da dikkat geliştirme üzerine ritim ve perküsyon çalışmalarına yöneltti. Özel kurslardan eğitim aldım. Böylece Kurabiye 5 yıl önce hayatıma girdi. Down Sendromlu bir öğrencim sınıfta oyunlar oynanırken yüksek sesten korkup masanın altına giriyor ve kulaklarını kapatıyordu. İki ay boyunca biz de Kurabiye ile birlikte onun yanına girip masanın altında ders yaptık. Bana güvendi, Kurabiye’yi sevdi. Kurabiye hayatıma girdiğinden beri sınıfımda ağlayan, uyum sağlayamayan hiçbir öğrencim kalmadı.

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Kurabiye öğretimin bir parçası haline geldi. Kurabiye ile birlikte ders işliyoruz. Mesela 10’ar 10’ar saymaları öğreteceğiz. Kurabiye sayıyor, çocuklar peşinden geliyor. Öğrenciler üzerinde mucizevi bir etkisi var.”