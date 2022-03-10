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Sınavda gömleğinin kolundaki düğmede gizli kamera çıktı! 8 bin liraya almış

#Konya#Ereğli#Ehliyet Sınavı
Sınavda gömleğinin kolundaki düğmede gizli kamera çıktı 8 bin liraya almış

Konya'da kopya çekmek amacıyla gömlek kolu düğmesine yerleştirdiği kamera düzeneği, cevapları alacağı kişilerle temas kurmak için 'wi-fi' internet sağlayıcı ve kulağındaki gizli kulaklıkla ehliyet sınavına giren T.Y. (23), polis tarafından yakalandı. T.Y.'ye 8 bin lira karşılığında sesli ve görüntülü düzeneği hazırlayan H.A. (44) ve İ.A. (23) da Adana'da yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 8 Mart günü besicilik yapan T.Y.’nin 'B' sınıfı sürücü belgesi almak için girdiği ehliyet sınavında ses ve görüntü düzeneğiyle kopya çekmeye çalıştığı bilgisini aldı.

Sınavın yapıldığı salona giden polis, T.Y.'nin yapılan üst aramasında kopya çekmek için gömlek kolu düğmesine yerleştirdiği kamera düzeneği ve kendisine cevapları söyleyeceği kişilerle temasa geçmek amacıyla 'wifi' internet sağlayıcı, cep telefonu sim kartı ve kulağındaki gizli kulaklık ele geçirdi. T.Y.'nin gömleğinin iç bölgesine özel kısımlar dikildiği ve cihaz belli olmasın diye de kaba kumaş kullanıldığı belirlendi. T.Y. gözaltına alındı.

Sınavda gömleğinin kolundaki düğmede gizli kamera çıktı 8 bin liraya almış

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T.Y. emniyetteki ifadesinde kopya düzeneğini 8 bin lira karşılığında 2 kişiden aldığını söyledi. T.Y.'nin ifadesi doğrusunda H.A. ve İ.A. Adana'da bir araçta yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 ses alıcı kulaklık, 2 sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz ele geçirildi. 3 kişi, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi.

Sınavda gömleğinin kolundaki düğmede gizli kamera çıktı 8 bin liraya almış

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#Konya#Ereğli#Ehliyet Sınavı

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