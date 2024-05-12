Sinan Ateş davasında ‘konum’ sorusu

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Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın da aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Hazırlanan 145 sayfalık iddianamede, şüphelilerin ifadelerinin bir bölümüne yer verildi. Demirbaş’ın ortaya çıkan 1 Kasım 2023 tarihli ifadesinde ise iddianamede yer verilmeyen dikkat çekici detaylar olduğu görüldü.

MESAJLARI HATIRLAMADI

Dosyada görevlendirilen bilirkişi, Demirbaş’ın telefonundan silinen verilere ulaşarak inceleme raporu hazırladı. Bunun üzerine Demirbaş’ın yeniden ifadesi alındı. Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yıldırım’la mesajlaşmaları sorulan Demirbaş,“Sinan Ateş ile ilgili adres bilgisi, konum bilgisi, uçuş kayıtları gibi elde ettiği tüm verileri Ahmet Yıldırım’a ilettiği, bu verilerin Yıldırım’da toplandığı tespiti ile ilgili “Ahmet Yiğit Yıldırım genel başkanımızdır. Kendisi telefon rehberimde genel başkanım ismiyle kayıtlıdır. Sinan Ateş ile ilgili adres, bilgi, konum bilgisi, uçuş kayıtları gibi elde ettiğim bilgileri, verileri Ahmet Yıldırım’a ilettiğime dair tespit ve iddiaları kabul etmiyorum” dedi. Demirbaş’a tutuklu sanıklardan Çağlar Zorlu’dan elde ettiği Ateş’in konum bilgilerini Ahmet Yiğit Yıldırım’a ilettiği yönündeki tespit de soruldu. Demirbaş bu soruya “Pankart asılması düşünüldüğünden konum bilgisini sorgulatmış olabilirim, Ahmet Yiğit Yıldırım’a göndermiş olabilirim” karşılığını verdi. Demirbaş, Yıldırım’ın “Türkiye’ye giriş yapmış mı?” şeklinde mesaj atarak bilgi toplanmasını istediği yönündeki tespit ile ilgili soruya ise “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi.