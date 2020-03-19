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DHA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 19:06,Son Güncelleme:/

Silivri'de prefabrik evde yangın

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Silivri'de prefabrik evde yangın
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Silivri'de tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı evdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kafesteki kuş öldü.

Yangın, saat 13.00 sularında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan tek katlı prefabrik evde çıktı. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, olayı İBB Silivri İtfaiyesi ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Söndürme çalışmalarından sonra yapılan inceleme de içeride kimsenin olmadığı anlaşıldı. Prefabrik ev kullanamaz hale geldi. Ayrıca çıkan yangında kafeste bulunan kuşun öldüğü belirlendi.

Silivride prefabrik evde yangın

Silivride prefabrik evde yangın

Silivride prefabrik evde yangın

Silivride prefabrik evde yangın

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