Şila’nın katiline istinaf tokadı

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Kafesin kapısı kapalı olduğu için dışarı çıkamayan köpek yanarak can verdi. Yangını çıkaranın Ömer Faruk Baki (57) olduğu tespit edildi. Suçlamaları reddeden Baki, tutuklandı.

72 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

Baki’nin 6 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasının istendiği iddianame, Seferihisar 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Mahkemede 19 Ocak 2023’te görülen davada, Baki’ye 2 yıl hapis cezası verildi. Ardından mahkeme, sanığın duruşmadaki iyi halini gözeterek cezayı 1 yıl 8 ay hapse indirdi. 72 gün cezaevinde kalan tutuklu sanık tahliye edildi. Cumhuriyet savcısı, ‘Şila’nın sahibi, davaya müdahil olan baro ve hayvan hakları dernekleri istinafa başvurdu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi de sanık hakkında, M.E.’ye yönelik ‘yakarak mala zarar verme’ eylemi nedeniyle kamu davası açılması gerektiği ve bu davaların birleştirilerek yargılama yapılması gerektiğine dikkat çekti. 11. Ceza Dairesi, sanık hakkında ‘eksik ceza tayini’ gerekçesiyle hükmün bozulmasına karar verdi. Davanın tekrar görüldüğü Seferihisar 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün sanığa ‘Şila’nın ölümü için 2 yıl, Pınar’a ait yanan kulübe nedeniyle ‘mala zarar vermekten’ 1 yıl 6 ay, M.E.’ye ait eşyaları yakması nedeniyle de yine ‘mala zarar vermek’ suçundan 6 ay olmak üzere toplam 4 yıl hapis cezası verildi.

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‘EMSAL BİR KARAR OLDU’

‘Şila’nın sahibi Furkan Pınar, “Emsal bir karar çıktığı için çok mutluyum. İstediğimiz bir karar oldu. Umarım, bu tarz olaylarda öncü olur” dedi.