Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

#Gaziantep#Silah#Polis
Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep’te evinin önünde çay içtiği esnada silahlı kavganın arasında kalarak kavgada rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olan 2 çocuk annesi kadın vurularak hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken 2 çocuk annesi Küçük, arada kaldı. Kavgada ateşlenen mermilerden iki tanesi kadının vücuduna isabet etti. Kadının yaralandığını gören iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Küçük, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, talihsiz kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Haberin Devamı

Olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Silah#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Musk’a karşı zehirli hap

Musk’a karşı zehirli hap

#Elon Musk
Le Pen AB’yi felç eder

Le Pen AB’yi felç eder

#Fransa
25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı

25 yıldır her öğünde aynı sağlıklı yemeği yiyor... Peki ama bu ne kadar sağlıklı?

#Beslenme