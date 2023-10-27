Sigortacılardan rekor büyüme

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sigorta pazarının 9 aylık verilerini yayınladı. Buna göre 9 aylık dönemde toplam prim üretimi 328.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde prim üretimi yüzde 123.4 arttı. Toplam üretimin 288.6 milyar TL’si hayat dışı sigortalardan, 39.5 milyar TL’si de hayat sigortalarından kaynaklandı. Hayat dışı sigorta pazarı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 128.5 büyürken, hayat sigortalarında büyüme yüzde 92 olarak gerçekleşti. Yılın 9 aylık enflasyonu ile mukayese edildiğinde ise sigorta pazarında reel büyüme yüzde 38.3 oldu. Hayat dışı sigortalar Ocak-Eylül döneminde reel yüzde 41.5 büyürken, hayat sigortaları ise reel olarak yüzde 18.9 büyüdü.