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Sığınmacı düşmanlığı paylaşımları sonrası harekete geçildi: 8 kişi tutuklandı

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#Sığınmacı#Paylaşım#Ankara
Sığınmacı düşmanlığı paylaşımları sonrası harekete geçildi: 8 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 10:11

Ankara'da sığınmacı ve göçmen kaçakçılığı ile Türk düşmanlığına ilişkin nefret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 27 hesap yöneticisi gözaltına alındı, 8'i mahkemece tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları desteğinde yürüttüğü soruşturmada, sosyal medya platformları üzerinden sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığı ile Türk düşmanlığına yönelik paylaşım yapan 27 hesap yöneticisi tespit edildi. Karşılıklı nefret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i tutuklandı, 15'i yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla, 4'ü de savcılık sorguları ardından serbest bırakıldı.

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#Sığınmacı#Paylaşım#Ankara

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