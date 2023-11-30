Şiddete uğrayan kadını korumaya çalıştı, ceza aldı

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Aile mahkemesi çiftin boşanmasına karar verirken, açılan mal paylaşımına ilişkin dava ise sürüyordu. 18 Temmuz 2020 günü, genç kadın çalıştığı işyerinden arkadaşı Mücahit Demir ile çıktı ve yürüyerek Kızılay’daki otobüs duraklarına gitti.

‘İMZALAMAZSAN SENİ ÖLDÜRÜRÜM’

Bu sırada İbrahim N., boşandığı eşini takip ederek yanına geldi ve malların paylaşımıyla ilgili protokolü imzalaması için baskı yaptı. İddialara göre, İbrahim N. “İmzalamazsan seni öldürürüm” diyerek tehditte bulundu. Genç kadın “Öldürsen de imzalamayacağım” yanıtını verdi.

Tartışmanın büyümemesi için Mücahit Demir, çiftin arasına girdi. Demir, genç kadının üzerine yürümeye çalışan saldırgan kocayı itekleyerek uzaklaştırmak istedi. Bu sırada ayağı takılan İbrahim N., sol kolunun üzerine düştü ve kolu kırıldı. Şikâyet nedeniyle Demir hakkında ‘kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak, yaralama’ suçundan Ankara 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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Yapılan yargılama sonucundan mahkeme, sanık Demir’e “kasten yaralama suçundan” 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme kararında, olayda haksız tahrik bulunmadığı da savunuldu.

KADİR ŞEKER HATIRLATMASI

Sanık avukatı Onur Can Keskin “Kadir Şeker ismiyle anılan olaydan da bilindiği gibi; bu türden kadınların şiddet gördüğü anlarda saldırgana karşı salt savunma ile yetinen eylemlerin dahi cezalandırılması, insanların bu türden şiddet eylemlerine tepkisiz kalmaları gibi toplumsal bir sonuca da yol açmaktadır” gerekçesiyle istinaf başvurusunda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, 1 Kasım’da oybirliği ile kararı hukuka uygun bularak, başvuruyu reddetti.