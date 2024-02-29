×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sibirya soğuklarıyla şehir buz kesti: Araç sahipleri gece nöbet tutuyor

Güncelleme Tarihi:

#Sibirya Soğukları#Ardahan#Kış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 09:48

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren Ardahan'da, araç sahipleri araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca aracı çalıştırıyor.

Haberin Devamı

Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Ardahan'da, günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor. Bazı vatandaşlar ise araçlarına battaniye örterek koruyor.

Sibirya soğuklarıyla şehir buz kesti: Araç sahipleri gece nöbet tutuyor

Oktay Fırıncı, dondurucu soğuklar nedeniyle aracını donmasın diye gece saatlerinde çalıştırıyor. Fırıncı, ’’Gece uyumadan önce soğuktan aracımız donmasın diye çalıştırıyorum. Gece aracı çalıştırmazsak sabah aracımız maalesef donuyor. Bizimde yaşantımız bu şekilde’’ dedi.

Haberin Devamı

Sibirya soğuklarıyla şehir buz kesti: Araç sahipleri gece nöbet tutuyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sibirya Soğukları#Ardahan#Kış

BAKMADAN GEÇME!