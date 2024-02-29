Sibirya soğuklarıyla şehir buz kesti: Araç sahipleri gece nöbet tutuyor

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Dondurucu soğukların hüküm sürdüğü Ardahan'da, günlük yaşam olumsuz etkileniyor. Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava gündüz saatlerinde de etkisini sürdürünce hayat durma noktasına geldi. Soğuk havadan etkilenen vatandaşlar, sadece soğukla mücadele ediyor. Bölgede birçok araç sahibinin, gece saatlerinde kısa süreliğine araçlarının donmaması için yaklaşık yarım saat boyunca çalıştırıyor. Bazı vatandaşlar ise araçlarına battaniye örterek koruyor.

Oktay Fırıncı, dondurucu soğuklar nedeniyle aracını donmasın diye gece saatlerinde çalıştırıyor. Fırıncı, ’’Gece uyumadan önce soğuktan aracımız donmasın diye çalıştırıyorum. Gece aracı çalıştırmazsak sabah aracımız maalesef donuyor. Bizimde yaşantımız bu şekilde’’ dedi.

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