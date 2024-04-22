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Sibergöz operasyonunda 19 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya: Asla göz açtırmayacağız

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#Bakan Yerlikaya#Sibergöz#Dolandırıcı
Sibergöz operasyonunda 19 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: Asla göz açtırmayacağız
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2024 10:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında 19 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

İstanbul merkezli 8 ilde kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtıp “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Antalya, Diyarbakır, Burdur, Adana, Eskişehir, Osmaniye ve Siirt’te düzenlenen “SİBERGÖZ-32” operasyonlarında şüphelilerin;

Kendilerini “Yatırım Danışmanı” olarak tanıtarak iletişime geçtikleri vatandaşları “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç” vaadiyle sahte internet sitesine yönlendirdikleri,

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Sibergöz operasyonunda 19 kişi yakalandı Bakan Yerlikaya: Asla göz açtırmayacağız

Sitede var olmayan kazançları gösterip, bu kazançları elde etmek için çeşitli bahanelerle para talep ederek kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:
Çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

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#Bakan Yerlikaya#Sibergöz#Dolandırıcı

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