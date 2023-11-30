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Seyir halindeki kamyonetin kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı

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#Adana#Kozan#Leyla Umutlu
Seyir halindeki kamyonetin kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 21:33

Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir kamyonetin açılan arka kapağı yolda yürüyen Leyla Umutlu’nun (42) başına çarptı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi’ndeki üstün Sokak’ta meydana geldi. Sokakta seyir halinde olan bir kamyonetin arka demir kapağı açıldı. Açılan kapak bu sırada ailesiyle birlikte sokakta yürüyen Leyla Umutlu’nun başına çarptı.

Seyir halindeki kamyonetin kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı

Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yere yığılırken plakası öğrenilemeyen kamyonetin sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Umutlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Seyir halindeki kamyonetin kapağı yolda yürüyen kadının başına çarptı

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#Adana#Kozan#Leyla Umutlu

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