Sevdiği kızla evlenmesine izin verilmeyince pompalı tüfekle dehşet saçtı

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Örnekköy pazaryeri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, H.U.(16) sevdiği kızı istemek için evlerine ziyarete gitti. Sevdiği kızın aile bireyleri ile görüşen H.U., aileden olumsuz cevap alınca, evi terk etti. Daha sonra pompalı tüfek ile gelen H.U., ailenin evine arka arkaya ateş açtı. Bunun üzerine, sevdiği kızın aile bireyleri de H.U.'ya pompalı tüfek ile karşılık verdi. Yaşanan çatışma seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayı sonlandırırken, sağlık ekipleri saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişiye müdahalede bulundu. Hafif yaralandığı öğrenilen 4 kişinin özel bir hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturma kapsamında, H.U.'yu suç aleti ile birlikte yakaladı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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ÇATIŞMA ANI CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ



Öte yandan, H.U. ve karşı taraf arasında yaşanan çatışma anı bir vatandaş tarafından kayıt edildi. Görüntülerde, H.U. ile bir evin çatısındaki kişi karşılıklı ateş ediyor. Görüntüde ise bir vatandaş, "Teksas'a çevirdiler" diyerek tepki gösteriyor.