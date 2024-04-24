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Sessizlik lütfen

Güncelleme Tarihi:

#Caretta Caretta#İztuzu Plajı#Muğla
Sessizlik lütfen
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2024 07:00

Nesli tehlike altında olan Caretta Caretta’lar, çiftleşme dönemi için Muğla’nın Ortaca ilçesindeki dünyaca ünlü İztuzu Plajı’na gelmeye başladı.

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İztuzu Plajı’nda 5 ay kalacak deniz kaplumbağaları, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek. Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska “Bu dönemde Caretta’ların rahatsız olmaması için sessiz olunması gerekiyor. Yuvalama mayıs ayı başında başlar ve ağustos başlarına kadar devam eder. Bu yuvalardan da iki aylık bir kuluçka süresinin ardından yavru çıkışı gerçekleşir. Yavru çıkışları da temmuz başında başlar, eylül sonuna kadar devam eder. Çevresel etkenler nedeniyle kıyılar kontrol altında tutulmalı. Caretta’lar yuva yapmak için doğdukları kumsala geliyorlar” dedi. Kaska, 2022’de 300 olan yuvalama alanının geçen yıl 746’ya ulaştığını, bu yıl yine rekor beklendiğini söyledi.

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#Caretta Caretta#İztuzu Plajı#Muğla

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