Serdar öğretmenin bilim yuvası

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KOCAELİ Kartepe’deki Karatepe Ortaokulu fen bilgisi öğretmeni Serdar Ergünal, 2010’da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KATÜ) Fen Bilimleri Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Şanlıurfa Viranşehir Karakuzu köyü ortaokulunda 4 yıl çalıştıktan sonra şimdiki okulunda göreve başladı. 7 yıl önce, Kartepe Ortaokulu’na geldiğinde laboratuvardan yoksun, klasik sınıflardan oluşan bir eğitim ortamıyla karşılaştı. Ancak Serdar öğretmenin hayalleri vardı. İlk olarak okula bir fen laboratuvarı kurulmasını sağladı. Başarılı çalışmalar geldikçe eğitim ortamı; akıl zeka oyunları sınıfı, bilişim sınıfı ve robotik materyalleriyle zenginleşti. Ancak esas başarı, okulda kendi elleriyle ürettikleri 3 boyutlu yazıcılar ve teleskopun hayatlarına girmesiyle geldi. Çünkü artık Serdar öğretmenin öğrencileri için daha önce sadece kitaplarda resmini gördükleri soyut kavramlar somutlaşmış oldu. Böylece çocuklar fen bilimleri dersindeki konuları modelleyerek, gök cisimlerini görerek öğrenirken köy halkında da uzay merakı başladı.

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Serdar Ergünal

BAŞARI SÖZÜ VERDİ

Yeni teknolojileri, öğretim teknikleri olarak kullanmayı öğretmenliğinin ilk yıllarından itibaren düşündüğünü söyleyen Serdar Ergünal okulundaki dönüşümün hikâyesini şöyle anlattı: “Deneysiz bir fen düşünülemez. Çok fazla sponsor aradık. Sonunda 2017 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden talep ettik. ‘Daha büyük okullar varken niye size yapalım’ diye sordular. Biz de, ‘Başarı getireceğiz, getiremezsek laboratuvarı söküp daha merkezi ve kalabalık bir okula götürüp kuracağız’ dedik. Öğrencilerim il ve bölge dereceleri kazanan projeler üretti. Ben de ‘eğitimde değer üreten öğretmen’ seçildim.

3D YAZICI YAPTILAR

Fen bilimleri sıcaklık, hücre, atom modelleri, kalp, insan, elektrik motoru aklınıza gelebilecek pek çok kavramı içeren bir alan. Soyutun öğrenilmesindeki eksikliği gidermek için modellemenin iyi bir yöntem olacağını düşündüm. Daha önce aldığım eğitimlerden yararlanarak okulda öğrencilerimle iki adet 3D yazıcı yaptık. Kendi ürettiğimiz yazıcıda konuya göre modeller ürettik. Böylece soyut olan fen bilimleri konularını somuta çevirdik. Derslere olan ilgi bu sayede arttı. Çünkü öğrencilerimiz konuyla ilgili materyali kendi çizdi, modelledi ve üretti.”

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UZAYI EL YAPIMI TELESKOPLA YAKLAŞTIRDI

ÖĞRENCİLERİYLE birlikte teleskop ürettiklerini de söyleyen Serdar Ergünal, “Yüzümüzü gökyüzüne, gök cisimlerine çevirdik. Öğrencilerimizle teleskop ürettik. Araştırdım, akademisyenlerden destek alarak bir yol haritası belirledim. Yapabileceğimizin dışındaki işler için sanayiden destek aldık. Ortaya iyi bir Newton teleskobu çıkardık.

MERAK KÖYE YAYILDI

Teleskop tamamlanınca merak ve ilgi köy halkına da sıçradı. Ayda birkaç kez hem çevre okullardan öğrencilerin hem de velilerin katıldığı gözlem geceleri düzenlemeye başladık. Çocuklar Jüpiter’i, Mars’ı, Satürn’ü ve o etkileyici halkasını gözleriyle gördü. Oradan ilgileri yıldızlara kaydı” diye konuştu.