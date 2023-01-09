Şentop, APA Genel Kurulu için Antalya'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, iki gün sürecek Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13'üncü Genel Kurulu'na katılmak için Antalya'ya gitti. Meclis Başkanı Şentop'u Antalya Havalimanı'nda, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek karşıladı. İlk olarak APA Genel Kurulu'nun yapılacağı otele geçen Mustafa Şentop'u, burada KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre karşıladı.
Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konularında parlamentoların iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen ve Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13'üncü Genel Kurulu, TBMM Başkanı ve APA Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.
'Değişen Uluslararası Dinamiklerde Çok Taraflılığın Teşvik Edilmesi' temasıyla toplanacak olan APA Genel Kurulu
'na, APA üyesi 27 ülkeden parlamenter heyetler katılacak. Toplantıda Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova'nın yanı sıra Doğu Timor, İran, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Yemen'in Meclis Başkanları; Irak, Filistin, Rusya, Ürdün, Umman heyetlerine ise Meclis Başkanvekilleri başkanlık edecek. 3 gün sürecek APA Genel Kurulunda, İcra Konseyi toplantılarının yanı sıra APA Daimi Komitelerinin toplantıları da yapılacak.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, Asya Parlamenter Asamblesi 13'üncü Genel Kurulu kapsamında çok sayıda ülkenin Meclis Başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak. KKTC MECLİS BAŞKANI DA KATILIYOR
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un özel davetlisi olarak APA Genel Kurulu'na katılımak üzere Antalya
'ya geldi. TÜRKİYE-İRAN-AZERBAYCAN MECLİS BAŞKANLARI ÜÇLÜ MEKANİZMASI TOPLANTISI
Genel Kurul'da ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Türkiye, İran ve Azerbaycan Meclis Başkanları bir araya gelerek 'Üçlü Mekanizma Toplantısı'nın ilkini gerçekleştirecek.