Şentop, APA Genel Kurulu için Antalya'da

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, iki gün sürecek Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13'üncü Genel Kurulu'na katılmak için Antalya'ya gitti. Meclis Başkanı Şentop'u Antalya Havalimanı'nda, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek karşıladı. İlk olarak APA Genel Kurulu'nun yapılacağı otele geçen Mustafa Şentop'u, burada KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre karşıladı.



Asya bölgesinde barış, refah, ekonomik ve sosyal ilişkiler konularında parlamentoların iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen ve Türkiye'nin dönem başkanlığını yürüttüğü Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 13'üncü Genel Kurulu, TBMM Başkanı ve APA Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

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