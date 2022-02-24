Senegal ziyaretinde şehit oldu

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Eren’in cenazesi dün Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen törenin ardından cenaze namazı için Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne götürüldü. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kuvvet komutanları, bakanlar ve şehidin yakınları katıldı. Erdoğan, helallik alınmasının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

‘ÇOK YOL YÜRÜDÜK’

“Musallada bulunan Hayrettin kardeşimizle çok yol yürüdük, Afrika’da da beraberdik. Arkadaşlarımız son ana kadar gayret sarf ettiler. Fakat rabbim ne bir an ileri ne bir an geri o saat gelince emaneti alıyor. Biz kendisini iyi tanıdık, bildik. Allah için sevdik, mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz kardeşimiz olarak uğurluyoruz.” Eren’in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam saatlerinde de Eren’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak, Eren için taziyelerini iletti.