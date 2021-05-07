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HaberlerGündem HaberleriSemra Çetin vahşice katledildi! Kızı sese uyandı, gözyaşlarına boğuldular
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Gündem
Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2021 - 16:34 | Son Güncelleme:

Semra Çetin vahşice katledildi! Kızı sese uyandı, gözyaşlarına boğuldular

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Semra Çetin vahşice katledildi! Kızı sese uyandı, gözyaşlarına boğuldular

Mersin'in Erdemli ilçesinde Ahmet Çetin (50), eşi Semra Çetin'i (48) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Seslere uyanan Semra Çetin’in ilk evliliğinden olan kızı Seda Gürbüz (24), annesinin cansız bedeniyle karşılaştı. Gürbüz'ün çığlıklarına komşuları koştu. Seda Gürbüz ile annesinin öldürüldüğü sırada iş yerinde olan ve acı haberi alıp gelen kardeşi Eda Gürbüz, evlerinin önünde gözyaşlarına boğuldu. Polis, Ahmet Çetin'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Ahmet Çetin ile 3 yıl önce evlendiği Semra Çetin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Çetin, mutfaktan aldığı bıçakla Semra Çetin'i defalarca bıçaklayıp öldürdü.

SESE UYANDI, ANNESİNİN CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Semra Çetin hayatını kaybederken Ahmet Çetin ise kaçtı. Seslere uyanan Semra Çetin'in ilk evliliğinden olan kızı Seda Gürbüz, odadan çıkınca annesini yerde hareketsiz yatarken buldu. Gürbüz'ün çığlıklarına komşuları koştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Semra Çetin’in öldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Semra Çetin'in cansız bedeni, otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Semra Çetin vahşice katledildi Kızı sese uyandı, gözyaşlarına boğuldular

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Annelerinin cenazesi götürüldüğü sırada Seda Gürbüz ile olay sırasında iş yerinde olan ve acı haberi alıp eve gelen Eda Gürbüz gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri, Ahmet Çetin'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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