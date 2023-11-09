×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Selçuk Bayraktar paylaştı! TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

Güncelleme Tarihi:

#Selçuk Bayraktar#Baykar#TB3
Selçuk Bayraktar paylaştı TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 00:40

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 4. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 6 Saat Süren 4. Uçuş Testini de Başarıyla tamamladı" dedi.

Selçuk Bayraktar paylaştı TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

Bayraktar TB3 SİHA, Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.

Selçuk Bayraktar paylaştı TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI AÇISINDAN YENİLİK OLACAK

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Bayraktar#Baykar#TB3

BAKMADAN GEÇME!