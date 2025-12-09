Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda

Haberin Devamı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Serkan Saka tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir süredir kolon kanseri nedeniyle tedavi görmekte olan Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay, 1 Aralık Pazartesi günü kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar nedeniyle hastanemiz 'Dahiliye Servisi'ne yatırılmıştır. 2 Aralık Salı günü böbrek ve karaciğer fonksiyon testlerinde belirlenen bozulmalar üzerine tedavisi 'Yoğun Bakım Ünitesi'nde sürdürülmesine karar verilmiştir. Mevcut durumda hastamızın tedavisi, çoklu organ yetmezliği tanısı ile yoğun bakım koşullarında ileri tıbbi imkanlar kullanılarak devam ettirilmektedir. Hastanın solunum durumu stabildir ve cihaz desteği gerektirmemektedir.”

Başhekim Saka, kritik süreçte gelişmelerin hastane tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.