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Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık: Nişanlıya asker selamıyla veda

#Pençe-Yıldırım Operasyonu#Şehit#Veda
Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık: Nişanlıya asker selamıyla veda

Irak’ın kuzeyindeki ‘Pençe- Yıldırım’ operasyon bölgesinde, PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç uzman çavuştan Doğanay Çelik ve Ali Sarı ile Suriye İdlib’de arazide kayıp düşerek şehit olan Uzman Çavuş Emre Ceylan dün gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Cenaze törenlerine şehitlerin yakınları ve yetkililerin yanı sıra binlerce kişi katıldı.

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Şehit Uzman Çavuş Emre Ceylan için Kırıkkale’de düzenlenen cenaze töreninde şehidin annesi Zarife, ağabeyi Emrah Ceylan ve nişanlısı Eda Ceylan törende askeri parka ile yer aldı. Şehit Emre Ceylan ile 1.5 yıl önce nişanlanan ve yaz aylarında evlilik hazırlığı yapan Eda Ceylan, asker selamı vererek nişanlısına veda etti. Eda Ceylan, nişanlısının cenazesi başında ağlayanlara, “Ağlama, ağlama hala. Ağlayanları hiç sevmez” dedi.

Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık: Nişanlıya asker selamıyla veda



AĞLAMAYACAĞIM

Şehit Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik için Yozgat’ın Yerköy ilçesindeki cenaze töreninde anne Dilber Kılavuz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek, “Boş yere uğraşmayın bölemezsiniz bu ülkeyi. Benim çocuğum şehit. Ağlamayacağım, dimdik duracağım. O şerefsizlere fırsat vermeyeceğim. Oğlumun komutanı benimle konuştu, 7 arkadaşını kurtarmış. Oğlumla gurur duyuyorum” dedi. 

Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık: Nişanlıya asker selamıyla veda


Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Hacıosmanlı köyüne götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık: Nişanlıya asker selamıyla veda

İki çocuk babası Uzman Çavuş Ali Sarı (30) Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık: Nişanlıya asker selamıyla veda

‘Pençe- Yıldırım’ operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş İdris Aksöz (23) ise bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehitlerimizi gözyaşlarıyla uğurladık: Nişanlıya asker selamıyla veda
Şehit İdris Aksöz, 2016’da şehit olan polis kuzeni Cebrail Aksöz’le yanyana gösteren resim çizdirmiş geçen sene.

ERDOĞAN’DAN AİLELERE BAŞSAĞLIĞI

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekât Bölgesi’nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emre Ceylan ile Irak’ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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#Pençe-Yıldırım Operasyonu#Şehit#Veda

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