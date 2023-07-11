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Şehitlere veda

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#Pençe-Şimşek Operasyonu#Şehit Haberleri#Furkan Günergök
Şehitlere veda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 07:00

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe - Şimşek operasyonunda PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök Bingöl’de, Piyade Sözleşmeli Er Hasan Taş da Kahramanmaraş’ta son yolculuklarına uğurlandı.

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KUZEY Irak’ta Pençe-Şimşek operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Furkan Günergök’ün (25) cenazesi önceki gece uçakla Bingöl’e getirildi. Ilıcalar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Tahir ve annesi Fatma Günergök’ün yanı sıra Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günergök, kurum yöneticileri ve vatandaşlar da katıldı. İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Furkan Günergök, Kamışlı Mahallesi’ndeki mezarlığa defnedildi. 

Şehit Er Hasan Taş (24)için ise Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, mülki erkân ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Baba Emin Taş’ın güçlükle ayakta durduğu törende şehit Taş’ın cenaze namazını İl Müftüsü Mustafa Tekin kıldırdı. Taş’ın naaşı Hocazade Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Şehitlere veda

ÖLÜRSEM BABAM AĞLAMASIN

12 kardeşi olan şehit Hasan Taş’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Ranzaya uzanırken kendisini cep telefonu ile kaydeden arkadaşına Taş’ın, “Kardeşim, ölürsem ilk başta babam ağlamasın, annem fazla üzülmesin. Bol bol paylaşın beni. Herkes Instagram’da böyle paylaşsın” diyerek seslendiği görüldü.

Şehitlere veda

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#Pençe-Şimşek Operasyonu#Şehit Haberleri#Furkan Günergök

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