Şehitlere son veda

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Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, önceki gün Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin patlaması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen Zorba, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit oldu. Zorba’nın cenazesi dün askeri uçakla Iğdır’a, oradan da cenaze töreninin yapılacağı Asri Mezarlığa götürüldü. Bekâr olan şehit Vedat Zorba’nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Hanım ve baba Mehmet Zorba, evlat acısıyla yıkıldı.

DOĞACAK ÇOCUĞUNU GÖREMEDİ

Şehit güvenlik korucusu Yahya Yıldız’ın cenazesi memleketi Siirt’in Eruh ilçesinde toprağa verildi. Şehit Yıldız’ın 2. kez baba olacağı öğrenildi. Şehidin 9 aylık hamile eşi Kezban Yıldız, güçlükle ayakta durdu.

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