×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Salih Ay'a memleketi Erzincan'da son veda

Güncelleme Tarihi:

#ERZİNCAN#Şehit#Asket
Şehit Salih Aya memleketi Erzincanda son veda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 17:04

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay (25) memleketi Erzincan'a düzenlenen cenaze töreni sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Haberin Devamı

Şırnak'taki törenin ardından Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenazesi, Erzincan'a getirildi. Havalimanında protokol ve yakınları tarafından karşılanan şehit Ay için İl Müftüsü Muharrem Gül, dua ettirdi. Vali Hamza Aydoğdu, şehidin babası Atilla Ay'ın elinden tutarak teselli etti.

Şehit Salih Aya memleketi Erzincanda son veda

TOPRAĞA VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yürüttüğü 'Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Mehmet Cantepe üs bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın cenaze namazı Erzincan'daki Terzibaba Camisi'nde kılındı.

Şehit Salih Aya memleketi Erzincanda son veda

Haberin Devamı

Cenaze namazına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehidin ailesi ve yakınları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve amirleri, askeri erkan, emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Salih Aya memleketi Erzincanda son veda

Cenaze namazı sonrası şehit asker, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Salih Aya memleketi Erzincanda son veda

Haberle ilgili daha fazlası:
#ERZİNCAN#Şehit#Asket

BAKMADAN GEÇME!