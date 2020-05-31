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Hakan AKGÜN/Zeynep Irmak ÖCAL/ÇARŞAMBA (Samsun) (DHA)
Haber Giriş: 31.05.2020 - 14:26,Son Güncelleme:

Şehit polis Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı

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Şehit polis Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı
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Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan (31), memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diyarbakır'da dün 5 Nisan Mahallesi'nde devriye gezen polislerin belinde tabanca görmesi üzerine kimlik sormak istediği F.A. (20), M.A. (23) ve M.E.C. 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Şüphelilerden M.E.C.'nin yanındaki tabancayla ateş açması sonucu kurşunun isabet ettiği polis memuru Atakan Arslan yaralandı. Yaralı polis memuru kaldırıldığı özel hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Şüphelilerin yakalanması için hava destekli operasyon düzenleyen polis, F.A. ve M.A.'yı Şilbe Mahallesi'nde yakaladı. Diğer şüpheli M.E.C. ise bu sabah Bağlar Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Şehit polis Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT POLİS ARSLAN UĞURLANDI

Şehit polis memuru Atakan Arslan için memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşi Gözde, babası Ali ve annesi Şükran Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, askeri ve polis erkanı, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede, salgın tedbirleri kapsamında, sosyal mesafede saf tutulması için alandaki zemin işaretlendi.

Şehit polis Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı

'HELALLEŞEMEDİK'

Şehit Arslan’ın eşi Gözde Arslan, eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Cenazeye katılan Bakan Soylu, "Helalleşemedik, kızım için sabrediyorum" diyen acılı eşe taziye dileklerinde bulundu.

Şehit polis Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Rıdvan Paşa Camii'nde, kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Atakan Arslan, Salıpazarı ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit polis Atakan Arslan son yolculuğuna uğurlandı

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