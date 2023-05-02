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Şehit kızı ile Bakan Kurum arasında duygu dolu anlar

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#Murat Kurum#Fahriye Günaçan#Şehit Kızı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 19:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını yürüttüğü Şile’de, yanına gelen şehit kızı Fahriye Günaçan ile duygu dolu anlar yaşadı.

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Fahriye Günaçan, Şile’deki Üsküdar Caddesi’nde vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kurum’un yanına giderek, Kore şehidi olan babası Muharrem Güler’in çerçeveli fotoğrafını gösterdi.

73 yaşındaki Fahriye Günaçan, “Babam Sivas Suşehri’nden. Ben annemin karnında kalmışım, Amerika’ya kurban gittim. Bu fotoğrafı size göstermek istedim. Allah’ım sizden razı olsun. Namazlarımda hep dua ediyorum sizlere. Ayağınıza taş değmesin diye. Cumhurbaşkanımız iyileşip kalktı diye şükür namazı kıldım. Allah hepinizi korusun, koşamıyorum ancak dualarım sizlere geliyor.” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Günaçan’ın paylaşımından dolayı duygu dolu anlar yaşayan Murat Kurum ise, Sivas Suşehri’ne gittiğini belirterek, Günaçan’ın acısını paylaştı. Günaçan ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Kurum, “Allah razı olsun, Allah rahmet eylesin ve sizlere sabırlar versin.” dedi.

 

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#Murat Kurum#Fahriye Günaçan#Şehit Kızı

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