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Şehit Binbaşı Mehmet Duman'ın cenazesi Adana’da

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#Adana#Pençe- Kilit Harekâtı#Binbaşı Mehmet Duman
Şehit Binbaşı Mehmet Dumanın cenazesi Adana’da
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 15:13

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın (41) cenazesi, askeri uçakla Adana’ya getirildi. Şehidin eşi Beyhan Duman (35), “Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni” diyerek gözyaşı döktü.

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Şehit Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman’ın cenazesi, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Adana’ya getirildi.

Şehit Binbaşı Mehmet Dumanın cenazesi Adana’da
Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama törenine Vali Süleyman Elban, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, milletvekilleri, belediye başkanları, şehidin yakınları ve kent protokolü katıldı.

Şehit Binbaşı Mehmet Dumanın cenazesi Adana’da
‘SANA DOYAMADIM’

Şehidin aile bireyleri, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.

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Şehit Binbaşı Mehmet Dumanın cenazesi Adana’da
Binbaşı Duman’ın eşi Beyhan Duman, “Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni?” diyerek gözyaşı döktü. Törende, kardeşi İbrahim Duman’ın ise ağabeyinin kamuflajını giydiği görüldü.

Şehit Binbaşı Mehmet Dumanın cenazesi Adana’da
Binbaşı Mehmet Duman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, uçaktan indirildikten sonra askeri araca konularak toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi’ne götürüldü. 

Şehit Binbaşı Mehmet Dumanın cenazesi Adana’da

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#Adana#Pençe- Kilit Harekâtı#Binbaşı Mehmet Duman

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