Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Şehit babaya veda

Güncelleme Tarihi:

#Pençe-Kilit Harekâtı#Şehit#Mehmet Duman
Şehit babaya veda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2022 07:00

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman son yolculuğuna uğurlandı. Törende, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer’e, amca İbrahim Duman’ın söylediği “Baban melek oldu” sözleri herkesi ağlattı.

Haberin Devamı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman‘ın (41) cenazesi, dün sabah Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana’ya getirildi.

SANA DOYAMADIM

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninde şehit Duman’ın eşi Beyhan Duman, “Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni?” diyerek gözyaşı döktü. İbrahim Duman’ın ağabeyinin kamuflajını giydiği törenin ardından Binbaşı Mehmet Duman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi’ne götürüldü.

MELEK OLDU

Buradaki törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende amca İbrahim Duman, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer'i kucağına alıp, "Babana mı bakıyorsun, baban melek oldu" dedi. Cenazede şehidin babası Ali Duman ve annesi Aysel Duman güçlükle ayakta durdu. şehit Duman ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pençe-Kilit Harekâtı#Şehit#Mehmet Duman

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

Messi mi Ronaldo mu | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler

Messi mi Ronaldo mu? | Futbol tarihinin en kişisel rekabeti: Birbirlerini nasıl daha iyi hale getirdiler?

#Cristiano Ronaldo
Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz Hiçbir dozu güvenli değil

Yüzümüze krem değil cıva mı sürüyoruz? 'Hiçbir dozu güvenli değil'

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan