Şehit babaya veda

Haberin Devamı

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kilit Harekâtı bölgesinde PKK’lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman‘ın (41) cenazesi, dün sabah Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Adana’ya getirildi.

SANA DOYAMADIM

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda düzenlenen karşılama töreninde şehit Duman’ın eşi Beyhan Duman, “Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni?” diyerek gözyaşı döktü. İbrahim Duman’ın ağabeyinin kamuflajını giydiği törenin ardından Binbaşı Mehmet Duman’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Sağkaya Mahallesi’ne götürüldü.

MELEK OLDU

Buradaki törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Adana Valisi Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende amca İbrahim Duman, şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer'i kucağına alıp, "Babana mı bakıyorsun, baban melek oldu" dedi. Cenazede şehidin babası Ali Duman ve annesi Aysel Duman güçlükle ayakta durdu. şehit Duman ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.