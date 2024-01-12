×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Şehit Astsubay Bahadır Canbulat'a Erdek'te son veda

Güncelleme Tarihi:

#Balıkesir#Erdek#Şehit
Şehit Astsubay Bahadır Canbulata Erdekte son veda
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 15:29

Denizkurdu Tatbikatı’nda dalış eğitiminde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat (26), Balikesir'in Erdek ilçesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da katıldığı askeri törenle toprağa verildi.

Haberin Devamı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün, baba evinde helallik alındıktan sonra görev yaptığı Erdek'teki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Mayın Filosu Komutanlığı'na getirildi. Burada yapılan törenin ardından bekar olan şehit Canbulat’ın cenazesi, öğlende Piri Reis Camii'ne getirdi.

Şehit Astsubay Bahadır Canbulata Erdekte son veda

Şehidin annesi Necla ve babası Tamer ile kardeşi Enes Talha Canbulat'ın taziyeleri kabul ettiği askeri törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Erdek Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Astsubay Bahadır Canbulata Erdekte son veda

Haberin Devamı

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)

Şehit Astsubay Bahadır Canbulata Erdekte son veda

Haberle ilgili daha fazlası:
#Balıkesir#Erdek#Şehit

BAKMADAN GEÇME!