Şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emekli vatandaşların, indirimli bilete nasıl ulaşacakları hakkında bilgi verirken vatandaşlardan biletlerini internet üzerinden almalarını istedi. Uraloğlu, elektronik bilet acentelerinin de emeklilere yüzde 20 indirim uygulamasını sağlayacaklarını belirterek, buna yönelik veri entegrasyon sürecinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile hızlı şekilde sürdürüldüğünü ve uygulamayı 1-2 gün içinde hayata geçirecekleri kaydetti.

UYGULAMAYANA CEZA

Emeklilerin yüzde 20’lik indirimden faydalanmaması durumunda otobüs firmalarına, emekli başına 2 bin 300 lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca denetimlerde yolcuların fahiş fiyattan bilet aldıkları tespit edildiğinde firmalara, o bilet için 5 bin 600 lira ceza uygulanıyor.