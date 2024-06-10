×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim

Güncelleme Tarihi:

#Şehirlerarası Otobüs#Emekli#İndirim
Şehirlerarası otobüslerde emeklilere yüzde 20 indirim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 07:00

Kurban Bayramı öncesi, şehirlerarası otobüs işletmeciliği yapan firmalara, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde 10 günde bin 820 uyarı ve 1 milyon 21 bin 726 TL para cezası uygulandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2024’ü “Emekliler Yılı” ilan etmesiyle birlikte, şehirlerarası otobüslerde emekliler için geçerli olan yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığı da ekipler tarafından denetlendi.

Haberin Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emekli vatandaşların, indirimli bilete nasıl ulaşacakları hakkında bilgi verirken vatandaşlardan biletlerini internet üzerinden almalarını istedi. Uraloğlu, elektronik bilet acentelerinin de emeklilere yüzde 20 indirim uygulamasını sağlayacaklarını belirterek, buna yönelik veri entegrasyon sürecinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile hızlı şekilde sürdürüldüğünü ve uygulamayı 1-2 gün içinde hayata geçirecekleri kaydetti.

UYGULAMAYANA CEZA

Emeklilerin yüzde 20’lik indirimden faydalanmaması durumunda otobüs firmalarına, emekli başına 2 bin 300 lira para cezası uygulanıyor. Ayrıca denetimlerde yolcuların fahiş fiyattan bilet aldıkları tespit edildiğinde firmalara, o bilet için 5 bin 600 lira ceza uygulanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şehirlerarası Otobüs#Emekli#İndirim

BAKMADAN GEÇME!