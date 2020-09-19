Şehir Hatları’nın kadın gemicileri

169 yıldır yolcu taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Vapurları, ‘Kadından denizci olmaz’ yargısını kırıp ilk kez kadın gemicilere görev verdi. Şimdilik gemilerde 08.00-17.00 arasında yolculara hizmet verecek olan Boğaz’ın ilk kadın gemicileri, vapurlardaki yaşam alanları da düzenlendikten sonra, diğer denizciler gibi 24 saat çalışacak. Yaşları 19-23 arasında değişen, lise ve üniversitede denizcilik eğitimi alan ilk beş genç kızın hedefi, gemilerde kaptan olmak. Kadın gemiciler işe alınırken, denizcilik meslek lisesi mezunu, stajlarını tamamlamış ve deniz deneyimine sahip adaylar arasından seçildi. Ayrıca kişisel kariyer planlamaları, denizciliğe karşı hevesleri, kurum kültürüne uyumlu olmaları gibi kriterler de belirleyici oldu.

FARK YARATACAKLAR

Cinsiyet faktörünü işe alım kriterlerinden çıkardıklarını belirten Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, gemici olmak isteyen kadınlara çağrı yaptı: “Şimdiye kadar kurumumuzda hiç kadın gemici çalışmamış. Yeni arkadaşlarımız istekliydi. Gemide çalışmayı kendileri tercih etti. Diğer gemicilerimizle aynı prosedürlerden geçtiler. Hevesleri ve liyakatleri olduğunu gördük, biz de memnuniyetle ekiplerimize kattık. İşin istekle ve severek yapılması halinde, kadın-erkek ayrımı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Başarıda ve işin kalitesinde, işin severek ve istekle yapılması fark yaratıyor. Kadınlar gönül rahatlığıyla bize başvurabilirler.”

KAPTAN OLMAK İSTİYORUM

Dilara Çapa, aralarında en genç olanı. Henüz 19 yaşında. Hedefi kaptan olmak: “Şehir Hatları’nın kadın gemici alacağını bilmeden iş başvurusunda bulundum. Gemi ortamında kadın-erkek ayrımı yok. Hepimiz aynı işleri yapıyoruz. Bizim gemide olmamız yolcularımızın çok hoşuna gidiyor. Kim bilir belki, Şehir Hatları’nın ilk kadın kaptanları da biz oluruz.”

YOLCULAR ALKIŞLAYIP ‘MAŞALLAH’ DİYOR

21 yaşındaki İmran Bayar, yolcuların tepkilerinin çok güzel olduğunu söylüyor: “Gemide bizi gören yolcuların ilk tepkisi çok güzel. Bakışlarından şaşkınlıklarını anlıyorum. Gözler hepimizin üstünde. ‘Yapabilecekler mi acaba?’ diye bakanlar da oluyor. Ama yapıyoruz ve gurur duyuyoruz.” 21 yaşındaki Aynur Avcı da ‘Hemşire ol, öğretmen ol’ tavsiyelerine kulak asmamış: “Denizcilik öğrencisiyken bana ‘Gemici olma, hemşire, öğretmen, doktor ol’ deniyordu. Ama şimdi yolculardan çok güzel tepkiler alıyorum. Dua edenler, ‘Maşallah’ diyenler, alkış tutanlar bile oluyor.”