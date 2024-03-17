'Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düştü' Bakan Uraloğlu'ndan Kocaeli'ne körfezray müjdesi: 26.8 km uzunluğunda olacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı’nı hizmete açtı. Bakan Uraloğlu, şehirleri yüksek hızlı trenlerle birbirine bağlarken şehir içi ulaşımında da kent içi raylı sistem rojelerini birbiri ardına hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, şehir, ilçe, belediye ayrımı yapmadan Türkiye’nin dört bir yanını demir ağlarla ördüklerini söyledi.

416 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİNİ BAKANLIK TAMAMLADI

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat edildiğini anlatarak, çok büyük kent içi raylı sistem projelerini de hayata geçirdiklerini altını çizdi. Uraloğlu, “Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kâbusa dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yapıyoruz. Sadece bu yılın başından bu yana; Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızın son halkası Kağıthane-Gayrettepe kesimini, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem hattını ve daha bir hafta önce yine Cumhurbaşkanımız ile birlikte; Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattımızı hizmete açtık. Şimdi tabi proje isimlerini duyunca hep İstanbul’da çalışıyormuşuz gibi anlaşılmasın. Bu yılın başından beri açılışları denk geldiği için onları saydım. Ankara’da; Batıkent-Sincan, Kızılay-Çayyolu, Keçiören-Atatürk Kültür Merkezi Metrolarını ve BAŞKENTRAY’ı Kayseri’de; Anafartalar-YHT Gar Tramvayı’nı, Antalya’da; Expo Havalimanı Tramvay Hattını, İzmir’de Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak İZBAN’ı hayata geçirdik. Gaziantep’te de yine Büyükşehir ile birlikte çalışarak GAZİRAY’ı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik. Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk” diye konuştu.

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60,7 KİLOMETRE YENİ RAYLI SİSTEM HATTININ YAPIMI SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, şu anda da Kocaeli’nde Gebze Sahil - Darıca OSB metrosu başta olmak üzere Kocaeli, İstanbul ve Bursa’da 60,7 kilometre daha yeni raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Uraloğlu, bu noktada Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının yapımına da büyük önem verdiklerinin altın çizdi.

ŞEHİR HASTANESİ’NE ULAŞIM 15 DAKİKAYA DÜŞTÜ

Uraloğlu, 2022 yılı kasım ayında sözleşmesinin imzalayarak Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının yapımını başlattıklarını anımsatarak, hattın Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluştuğunu açıkladı. 3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarını vurgulayan Uraloğlu, “Toplamda 40 bin 819 m3 beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 m3 Taş Duvar, 3 bin 980 m2 Taş Pere ve 2 bin 400 metre Fore Kazık imalatı da tamamladık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete verdik. Şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi’ne ulaşım 15 dakikaya düştü. Tramvaylarımız günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak Ramazan Bayramı'na kadar hattımız ücretsiz olarak hizmet verecek” dedi.

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KOCAELİ’NE 264 MİLYAR LİRA ULAŞTIRMA YATIRIMI

Bakan Uraloğlu, Kocaeli’nin Avrupa-Ortadoğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunması ve İstanbul’a yakınlığı ile sahip olduğu fırsatları iyi kullanmış bir şehir olduğunu söyledi. Kara, deniz ve demiryolu ulaşımında sağladığı ciddi avantajları sayesinde gelişimini sürdürmeye ve önemini korumaya devam ettiğini söyleyen Uraloğlu, ulaşım olanaklarının çeşitli olmasının Kocaeli’yi çok avantajlı kaldığının altını çizdi. Bu nedenle büyük ölçekli işletmelerin en çok Kocaeli’ni tercih ettiğini kaydeden Uraloğlu, “Kocaeli için geliştirilen ulaşım projelerine de bu açıdan yaklaşıyoruz. Bugüne kadar Kocaeli’nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 264 milyar Lira üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Kocaeli’yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük. Başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. 80 yılda yapılan 151 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu 22 yılda 376 kilometreye çıkardık. İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara Otoyollarını tamamlayarak dört bir yanını otoyol ağı ile sardık. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı ile Kocaeli’ni de YHT ile tanıştırdık. Köseköy Lojistik Merkezinin ilk etabını açarak İthalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık” diye konuştu.

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GEBZE SAHİL - DARICA OSB METRO HATTI 330 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Kocaeli’nde kent içi raylı sistem projelerine de devam ettiklerini belirten Uraloğlu, Gebze Sahil - Darıca OSB Metro Hattı ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca Sahili arasındaki yerleşimin yoğun olduğu bölgeleri metro konforunda birbirine bağlayacaklarını belirtti. 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilen metronun 11 istasyonda hizmet vereceğini anlatan Uraloğlu, “Tasarım hızı 90 kilometre olan araçlarla günde 330 bin yolcuya hizmet edecek kapasitedir. Bu hat, Gar İstasyonu ile Marmaray Hattına entegrasyon imkanı da sunacak. Ayrıca OSB İstasyonu’nun yaklaşık 1 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 93 bin m2 alan üzerinde 68 adet metro aracı kapasiteli depo ve bakım alanı da inşa ediyoruz” dedi.

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“BİZ BU MİLLET İÇİN HİZMET AŞKIYLA YANANLARLA BİRLİKTE DEVAM EDECEĞİZ”

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ideoloji siyaseti değil, hizmet siyaseti yaptıklarını söyleyerek, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuyla hareket ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen mevcut Tahir Büyükakın ile planlanan tüm projeleri birlikte hayata geçireceklerini söyledi. Uraloğlu, “Bakınız Kuzey Marmara Otoyolunu yaptık. Yapmayın dediler. Yaptıktan sonra millet tarafından kabul görünce bu sefer de neden o şekilde değil de bu şekilde yaptınız dediler. Bakınız Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 150 bin araç geçiyor. O köprüyü yapmasaydık ne olurdu? Onların her zaman mazeretleri olacak. Biz artık görüyoruz ki bunlar bizi eleştirdikçe biz ne kadar doğru iş yaptığımız görüyoruz. Biz, bu millet için hizmet aşkıyla yananlarla birlikte devam edeceğiz. Biz bu millet için hareket edeceğiz” diye konuştu.

KÖRFEZRAY, YATIRIM PROGRAMINA ALINDI

Bakan Uraloğlu, Kocaeli Kuzey Metrosu’nu 26,8 kilometre uzunluğunda olarak yatırım programına alındığını da bildirerek, “İnşallah bu yıl ihalesini de yapacağız. Ve bitirdiğimizde de ismi KörfezRay olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.