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Mahir ALAN- Sercan SAKAR- Mustafa ÖNDOĞAN/ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Şehide acı veda! Ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı

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Şehide acı veda! Ablası üniforması, nişanlısı beresiyle son yolculuğuna uğurladı

Irak'ın kuzeyinde Pençe- Şimşek Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Bali'nin (27) cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Besni ilçesinde toprağa verildi. Şehit Bali’yi son yolculuğuna ablası üniformasını giyerek, nişanlısı ise beresini takarak uğurladı.

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  • Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyamanda son yolculuğuna uğurlandı
  • Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyamanda son yolculuğuna uğurlandı
  • Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyamanda son yolculuğuna uğurlandı
  • Şehit Piyade Uzman Çavuş Bali Adıyamanda son yolculuğuna uğurlandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Öğle saatlerinde memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesi getirilen Şehit Uzman Çavuş Hakan Bali'nin cenazesi, Erdemoğlu Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ardından Atatürk Caddesi'ndeki tören alanına götürüldü. Babası 6 ay önce vefat eden, 4 kardeşi bulunan şehidin cenazesine ablası Meryem Bali üniformasını giyerek, 27 Temmuz'da nişanlandığı Ümmü Gülsüm Abaz ise komando beresini takarak katıldı.

Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, 2'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak, Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

TABUTA SARILARAK AĞLADILAR

Cuma namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Taşçı, cenaze namazını kıldırdı. Şehidin annesi Fatma Bali, nişanlısı Ümmü Gülsüm Abaz ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından şehit uzman çavuş, Hoyratlı köyü mezarlığına defnedildi.

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