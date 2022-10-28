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Şehide 100 metrelik bayrakla veda

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#Irak#Pençe-Kilit Harekâtı#Şehit
Şehide 100 metrelik bayrakla veda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 07:00

Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekâtı sırasında teröristlerle sağlanan temasta ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, şehit oldu.

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Şehit Bozkurt, son yolculuğuna memleketi Batman’da 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla uğurlandı.

TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Uzman Çavuş Faim Bozkurt’u Şehit eden teröristlere girilen çatışmada 3 PKK’lının etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi” denildi.

 

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#Irak#Pençe-Kilit Harekâtı#Şehit