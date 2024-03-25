Bakan Yerlikaya: 81 il valiliğine seçim tedbirlerine ilişkin genelge gönderdik

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı'nda (GAMER) video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, "Yerel seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, halkımızın iradesinin tam olarak sandığa yansıması için çalışmalarımızı büyük bir hassasiyetle sürdürüyoruz. Seçim güvenliğini; Bakanlığımızın yanı sıra, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), il ve ilçe seçim kurulları ve ilgili tüm kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde kapsamlı bir şekilde ele alıyoruz" dedi.

"VALİLİKLERE GENELGE GÖNDERDİK"

Ardından bu konuda alınan önlemleri anlatan Yerlikaya, "Öncelikle bakanlık olarak; 12 Aralık 2023 tarihinde İller İdaresi Genel Müdürlüğümüz eliyle 81 il valiliklerimize 'Seçim Tedbirleri'ne ilişkin bir genelge gönderdik. Genelgede; seçimlerin huzur ve güven içerisinde yapılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, seçim kurulları kararlarının titizlikle takip edilmesi ve bu kararlar doğrultusunda işlem yapılması hususları tek tek belirtildi. Genelge kapsamında öncelikli olarak seçim sürecinde görevli tüm kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili tedbirlerin gözden geçirilmesi, seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi amacıyla Bakan Yardımcımız başkanlığında Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu. Bakanlığımız Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 'Seçim Harekat Merkezi' kuruldu. İllerimizde GAMER bünyesinde vali yardımcısı başkanlığında ve valiler tarafından belirlenen üyelerden oluşan 'İl Seçim Koordinasyon Merkezleri' oluşturuldu.

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İl valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve diğer ilgili birim yetkili amirlerinin katılımıyla Seçim Güvenliği Toplantıları düzenlendiklerini belirten Yerlikaya, bu toplantılarda gerçekleştirilen risk analizleri doğrultusunda il seçim güvenlik planları hazırlandığını bildirdi. Yerlikaya, "Bu çalışmalara ilave olarak; 81 ilimizin valileriyle seçim güvenliğine yönelik video konferans toplantıları düzenlendik. YSK Başkanlığı yetkilileri ile değerlendirme toplantıları yaptık. Ayrıca, YSK Başkanlığı koordinesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla 'Siber Güvenlik' konusunda toplantılar yapıldı ve alınması gereken tedbirler belirlendi. MİT Başkanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla da şubat ayı sonundan itibaren her hafta 'Seçim Güvenliği Koordinasyon Toplantıları' düzenlendi" ifadelerini kullandı.

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"A'DAN Z'YE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Tüm genel ve yerel seçimlerden demokrasiyi taçlandırarak çıktıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Biliyorsunuz geçen yıl, 2 büyük seçimi tecrübe ettik. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Ülke olarak yüzde 90'lara varan rekor bir katılımla halkımızın iradesi bu seçimlerde de sandığa yansıdı. Şimdi önümüzde, 31 Mart Mahalli Seçimleri var. 85 milyon vatandaşımızın her birinin gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıtabilmesi için valiliklerimizle, jandarmamızla, polisimizle, tüm kolluk kuvvetlerimizle; hukuk devleti sınırları içerisinde A'dan Z'ye her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. 31 Mart Mahali Seçimlerinde, seçim güvenliği kapsamında; 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi. Ayrıca kolluk birimlerimize ait helikopterlerimizi, uçaklarımızı, İHA/İKU'larımızı göreve hazır vaziyette bulunduruyoruz. İnanıyorum ki, 81 ilimizin tamamında huzur ve güven içerisinde bir seçim ortamı yaşayacağız" dedi.