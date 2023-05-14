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SeÃ§im sonuÃ§larÄ± iÃ§in geri sayÄ±m baÅŸladÄ±. 14 MayÄ±s 2023 seÃ§im sonuÃ§larÄ± merakla takip edilecek. YurtiÃ§i ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki toplam seÃ§men sayÄ±sÄ± 64 milyon 113 bin 941. 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduran 4 milyon 904 bin 672 seÃ§men bugÃ¼n ilk kez oy kullanacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci tura kalmasÄ± halinde ilk kez oy kullanacak seÃ§men sayÄ±sÄ±na 2 bin 435 yeni seÃ§men daha eklenecek.

17:00 OY VERME Ä°ÅžLEMÄ° SONA ERDÄ°

TÃ¼rkiye, cumhurbaÅŸkanÄ± ve 28'inci DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. 08.00 itibarÄ±yla tÃ¼m yurtta baÅŸlayan oy verme iÅŸlemi 17.00â€™de sona erdi.

16:50Â Ä°STANBUL BAROSU'NDAN SAAT UYARISI

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Ä°stanbul Barosu sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden saat 17.00'da sona erecek oy kullanÄ±mÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klama geldi. Barodan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "SandÄ±k Kurulu BaÅŸkanÄ± saat 17.00 itibarÄ± ile oy kullanmak iÃ§in kuyrukta bekleyen seÃ§menlerin kimliklerini toplar ve bu seÃ§menlere oylarÄ±nÄ± kullandÄ±rÄ±r. SandÄ±k Kurulu BaÅŸkanÄ± tarafÄ±ndan saat 17.00 itibarÄ± ile kimliklerin toplanmasÄ±ndan sonra gelen seÃ§men oyunu kullanamaz" ifadelerine yer verildi.

15:26 BAKAN NEBATÄ°, OYUNU KULLANDI

Hazine ve Maliye BakanÄ± Nureddin Nebati, oyunu, milletvekili adayÄ± olduÄŸu Mersinâ€™de Osmangazi Ä°lk ve Ortaokuluâ€™ndaki 1294 nolu sandÄ±kta kullandÄ±.

15:00 OY KULLANIMI SIRASINDA TAVANDAN SIVA PARÃ‡ALARI DÃœÅžTÃœ

Ä°stanbul Ãœmraniyeâ€™de AÅŸaÄŸÄ± Dudullu Mahallesiâ€™ndeki Prof.Dr. Sabri Orman Ortaokulu'nda 3216 numaralÄ± sandÄ±ÄŸÄ±n bulunduÄŸu sÄ±nÄ±ftaki oy verme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda tavandan beton sÄ±va parÃ§alarÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. Olayda gÃ¶revli 2 mÃ¼ÅŸahit yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sÄ±nÄ±fta Ã§alÄ±ÅŸma yaparken, yaralanan 2 gÃ¶revli ambulanslarla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YaralÄ±larÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sÄ±nÄ±fta oy verme iÅŸlemi devam etti.

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14:00 KARAÄ°SMAÄ°LOÄžLU: SANDIK DEMOKRASÄ°NÄ°N VAZGEÃ‡Ä°LMEZÄ°

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ve 28'inci DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in oyunu memleketi Trabzonâ€™da kullandÄ±. Bakan KaraismailoÄŸlu, â€œHayÄ±rlÄ± olsun; sÃ¶zÃ¼n bittiÄŸi yerdeyiz. SandÄ±k demokrasilerin vazgeÃ§ilmezi" dedi.

13:12 BAHÃ‡ELÄ°, OYUNU KULLANDI

MHP Lideri Devlet BahÃ§eli Ankaraâ€™da AnÄ±ttepe Orta Okulu'nda oyunu kullandÄ±. BahÃ§eli, 'Milletimize hayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. BÃ¼tÃ¼n siyasi partilerimize baÅŸarÄ±lar diliyorum. SeÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± partimizde takip edeceÄŸim.' dedi.

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12:39 DESTÄ°CÄ°, OYUNU KULLANDI

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, Ä°stanbul'da oyunu kullandÄ±.

11:48 ERDOÄžAN, OYUNU KULLANDI

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, oyunu ÃœskÃ¼dar KÄ±sÄ±klÄ±'daki Saffet Ã‡ebi Ortaokulu'nda kullandÄ±. ErdoÄŸan, "Temennim odur ki, akÅŸam sayÄ±mlardan sonra Ã¼lkemiz, milletimiz iÃ§in, TÃ¼rk demokrasisi iÃ§in hayÄ±rlÄ±sÄ±yla bir geleceÄŸi Rabbimden niyaz ediyoruz. BÃ¼tÃ¼n seÃ§menlerimizin ÅŸÃ¶yle hiÃ§ endiÅŸeye kapÄ±lmadan akÅŸam saat 17.00'ye kadar oylarÄ±nÄ± kullanmalarÄ±, TÃ¼rk demokrasisinin gÃ¼cÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok Ã§ok Ã¶nemli" dedi.

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11:34 KILIÃ‡DAROÄžLU, OYUNU KULLANDI

Millet Ä°ttifakÄ±'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± ve CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ankara'da Arjantin Ä°lkokulu'nda oyunu kullandÄ±. (FOTO: UÄžUR YILDIRIM)

11:27 SÄ°NAN OÄžAN OYUNU KULLANDI

Ata Ä°ttifakÄ±'nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Sinan OÄŸan, Ankara Ã‡ankaya'da oyunu kullandÄ±. OÄŸan, "Memleketimize, milletimize hayÄ±rlÄ± olsun. Herkes oy kullansÄ±n. Bu seÃ§imi bayram havasÄ±nda geÃ§irelim" dedi.

11:11 BAKAN KASAPOÄžLU, OYUNU KULLANDI

GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, seÃ§im bÃ¶lgesi Ä°zmir'de eÅŸi ile birlikte oy kullandÄ±.

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CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ve 28'inci DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nin hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± dileyen KasapoÄŸlu, "GÃ¼n sonu itibarÄ±yla milletimizin kararÄ± ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ olacak. Ãœlkemiz demokratik olgunlukla, halkÄ±mÄ±zÄ±n soÄŸukkanlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, ferasetiyle pek Ã§ok seÃ§imi geÃ§irdiÄŸi gibi inÅŸallah bu seÃ§imi de aynÄ± olgunlukla bir demokrasi ÅŸÃ¶leni olarak geÃ§irecektir. Ä°nÅŸallah memleketimiz, milletimiz, Ã¼lkemizin geleceÄŸi iÃ§in hayÄ±rlÄ± olacaktÄ±r. Herkes iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum" dedi.

10:45 YSK BAÅžKANI'NDAN AÃ‡IKLAMA

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu (YSK) BaÅŸkanÄ± Ahmet Yener, Ankaraâ€™da oy kullandÄ±ktan sonra aÃ§Ä±klama yaptÄ±. BazÄ± sandÄ±k noktalarÄ±nda cumhurbaÅŸkanÄ± oy pusulasÄ±nda Muharrem Ä°nce'nin bulunduÄŸu bÃ¶lÃ¼mÃ¼mÃ¼n karalandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± sorulan Yener, "Bu iddianÄ±n doÄŸruluÄŸunu biz de teyit edemedik. Ancak tÃ¼m sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±mÄ±za her ihtimale binaen SMS yoluyla gerekli ikaz ve uyarÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DÃ¼n de Kurulumuz aÃ§Ä±kladÄ±; ÅŸu anda cumhurbaÅŸkanÄ± aday pusulasÄ±nda herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yasal olarak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. 4 aday yer almaktadÄ±r. Herhangi bir adayÄ±n pusulada Ã¼zerinin Ã§izilmemesi gerekmektedir. Bu konuda sabahleyin sandÄ±k kurulu baÅŸkanlarÄ±mÄ±za ve ilÃ§e seÃ§im kurullarÄ±mÄ±za mesaj yoluyla gerekli ikazlar yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

10:31 AKÅžENER, OYUNU KULLANDI

Ä°YÄ° Parti Genel BaÅŸkanÄ± Meral AkÅŸener, ÃœskÃ¼dar Beylerbeyi'ndeki HacÄ± SabancÄ± Anadolu Lisesiâ€™nde oyunu kullandÄ±. Burada aÃ§Ä±klama yapan AkÅŸener, "Aziz milletin vereceÄŸi karar bizlerin baÅŸÄ± Ã¼zerinedir. BaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼stÃ¼ndedir. Ä°nÅŸallah her ÅŸey gÃ¼zel ve iyi olacak" dedi. (FOTO: GÃ–KHAN KARAKAÅž)

09:56 BAKAN SOYLU, OYUNU KULLANDI

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, GaziosmanpaÅŸa Dobruca Ortaokulu'nda, CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§imi ve 28. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi iÃ§in oyunu kullandÄ±.

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Bakan Soylu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "1833'ten itibaren TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k bir seÃ§im tecrÃ¼besine sahiptir. Biz de bu seÃ§imler iÃ§in YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu'yla beraber Ã¶zellikle 8 ayrÄ± bÃ¶lgede bir daÄŸÄ±lÄ±m yaparak toplantÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtirdik. BugÃ¼n 601 bin gÃ¼venlik gÃ¶revlimiz, polisimiz, jandarmamÄ±z, sahil gÃ¼venliÄŸimiz gÃ¶revlerinin baÅŸÄ±ndadÄ±r. Ãœzerimize dÃ¼ÅŸen bir vazife olarak okullarÄ±n hem iÃ§ hem de dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra seÃ§im kurullarÄ±nÄ±n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ gÃ¼venliÄŸi konusunda gÃ¶revimizin baÅŸÄ±ndayÄ±z. 79 helikopterimiz ve 8 uÃ§aÄŸÄ±mÄ±z da gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda. OkullarÄ±n jeneratÃ¶r, kamera, Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rma dahil bÃ¼tÃ¼n tertibatÄ± iÃ§in de gÃ¼nler Ã¶ncesinden tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. 13 Mart'ta yayÄ±mlanan seÃ§im genelgesindeki bÃ¼tÃ¼n maddelerimiz tek tek valilerimiz, kaymaklarÄ±mÄ±z, ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlerimizle koordineli bir ÅŸekilde tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

09:27 DEPREMZEDELER KONTEYNERDE OY KULLANIYOR

KahramanmaraÅŸ merkezli depremin vurduÄŸu Malatya'da genel seÃ§imler iÃ§in 530 bin 667 seÃ§men 1902 sandÄ±kta oy kullanma iÅŸlemine baÅŸladÄ±. YSK tarafÄ±ndan kentte seÃ§menlerin oy kullanabilmesi iÃ§in bazÄ± kurum bahÃ§eleri, konteyner kent ve Ã§adÄ±r kentlere 100 konteyner kuruldu.

09:16 BAKAN BOZDAÄž OYUNU KULLANDI

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, seÃ§im bÃ¶lgesi ÅžanlÄ±urfaâ€™da, 1075 numaralÄ± sandÄ±kta oyunu kullandÄ±. VatandaÅŸlarla sohbet eden Bakan BozdaÄŸ, huzur iÃ§erisinde seÃ§im sÃ¼recinin geride bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bundan sonra halkÄ±n kararÄ±nÄ±n bekleneceÄŸini belirterek ÅŸÃ¶yle dedi:

"HayÄ±rlÄ± uÄŸurlu olsun. BugÃ¼n milletimiz, evlatlarÄ±mÄ±zÄ±n, ailemizin, milletimizin ve devletimizin geleceÄŸi iÃ§in karar verecektir. Verecekleri kararÄ±n ÅŸimdiden hayÄ±rlÄ± ve uÄŸurlu olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum. ÅžanlÄ±urfa'da seÃ§im, bÃ¼yÃ¼k bir demokratik olgunluk iÃ§inde geÃ§iyor. Ãœlkemizin dÃ¶rt bir yanÄ±nda da seÃ§imlerin demokratik bir olgunluk iÃ§inde geÃ§eceÄŸinden ÅŸÃ¼phem yoktur. TÃ¼rkiye ve aziz milletimiz bu konuda geÃ§miÅŸten bugÃ¼ne demokratik olgunluÄŸun en gÃ¼zel Ã¶rneklerini vermiÅŸtir, bu seÃ§imde de aynÄ± ÅŸekilde gidip iradesini sandÄ±ÄŸa yansÄ±tacaktÄ±r ve demokratik olgunluÄŸun en gÃ¼zelini gÃ¶stereceklerdir. SeÃ§imlerimiz ÅžanlÄ±urfa'mÄ±za, TÃ¼rkiye'mize, aziz milletimize tekrar hayÄ±rlÄ± olsun."

08:00 OY VERME Ä°ÅžLEMÄ° BAÅžLADI

TÃ¼rkiye genelinde oy verme iÅŸlemi saat 08.00 itibarÄ±yla baÅŸladÄ±. Oy verme iÅŸlemi saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiÄŸi halde, sandÄ±k baÅŸÄ±nda oylarÄ±nÄ± vermek Ã¼zere bekleyen seÃ§menler, baÅŸkan tarafÄ±ndan sayÄ±ldÄ±ktan sonra sÄ±rayla oylarÄ±nÄ± kullanacak.

07:07 SANDIK YEMÄ°NÄ° EDEREK GÃ–REVE BAÅžLADILAR

CumhurbaÅŸkanÄ± ve 28. DÃ¶nem Milletvekili Genel SeÃ§imi'nde sandÄ±k baÅŸÄ±nda bulunacak gÃ¶revliler bugÃ¼n erken saatlerde gÃ¶rev yapacaklarÄ± okullara gelmeye baÅŸladÄ±. SandÄ±k BaÅŸkanlarÄ±, memurlar ve parti gÃ¶revlileri sandÄ±k yemini ederek gÃ¶reve baÅŸladÄ±.

SandÄ±k baÅŸÄ±ndaki gÃ¶revlilerin yemini ise ÅŸÃ¶yle:

"HiÃ§bir tesir altÄ±nda kalmaksÄ±zÄ±n, hiÃ§ kimseden korkmadan, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ±n tam ve doÄŸru olarak belirlenmesi iÃ§in, gÃ¶revimi kanuna gÃ¶re, dosdoÄŸru yapacaÄŸÄ±ma namusum, vicdanÄ±m ve bÃ¼tÃ¼n mukaddesatÄ±m Ã¼zerine ant iÃ§erim."

TÃ¼rkiye sandÄ±ÄŸa gidiyor. BeÅŸ yÄ±l sÃ¼reyle gÃ¶rev yapacak cumhurbaÅŸkanÄ± ile 28. DÃ¶nem Parlamentosuâ€™nu belirlemek Ã¼zere 60 milyon 697 bin 843 seÃ§men 191 bin 884 sandÄ±kta oy kullanacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼Ã§ aday, Meclisâ€™e girmek iÃ§in 24 siyasi parti ile 151 baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili adayÄ± yarÄ±ÅŸacak.

4.9 MÄ°LYON â€˜Ä°LK OYâ€™UNU KULLANACAK

YurtiÃ§i ve yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki toplam seÃ§men sayÄ±sÄ± 64 milyon 113 bin 941. 18 yaÅŸÄ±nÄ± dolduran 4 milyon 904 bin 672 seÃ§men bugÃ¼n ilk kez oy kullanacak. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§iminin ikinci tura kalmasÄ± halinde ilk kez oy kullanacak seÃ§men sayÄ±sÄ±na 2 bin 435 yeni seÃ§men daha eklenecek.

SEÃ‡MENLERÄ°N % 50.6â€™SI KADIN

60 milyon 697 bin 843 yurtiÃ§i seÃ§menin 30 milyon 710 bin 790â€™Ä±nÄ± (yÃ¼zde 50.6) kadÄ±nlar, 29 milyon 897 bin 53â€™Ã¼nÃ¼ (yÃ¼zde 49.4) erkekler oluÅŸturuyor. YurtiÃ§inde ortopedik ve gÃ¶rme engelli seÃ§men sayÄ±sÄ± 989 bin 543, 75 yaÅŸ ve Ã¼zeri seÃ§men sayÄ±sÄ± 3 milyon 180 bin 802. Cezaevindeki seÃ§men sayÄ±sÄ± 53 bin 172.



TÃœM TEDBÄ°RLER ALINDI

YÃ¼ksek SeÃ§im Kuruluâ€™nca, oy verme gÃ¼nÃ¼ iÃ§in enerji kesintisi ve siber saldÄ±rÄ± gibi teknolojik altyapÄ±ya dÃ¶nÃ¼k olanlar baÅŸta olmak Ã¼zere tÃ¼m tedbirler alÄ±ndÄ±. YSK tarafÄ±ndan bu konuda gerekli testler de yapÄ±ldÄ±.

NELER YASAK?

Oy verme gÃ¼nÃ¼, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu iÃ§ki satÄ±lmasÄ±, iÃ§kili yerlerle umumi mahallerde her Ã§eÅŸit ispirtolu iÃ§ki satÄ±lmasÄ±, verilmesi, iÃ§ilmesi yasak. Oy verme gÃ¼nÃ¼, bÃ¼tÃ¼n umumi eÄŸlence yerleri oy verme sÃ¼resince kapalÄ± kalacak. EÄŸlence yeri niteliÄŸine haiz lokantalarda yalnÄ±z yemek verilecek. Emniyet ve asayiÅŸi korumakla gÃ¶revli olanlardan baÅŸka hiÃ§ kimse, kÃ¶y, kasaba ve ÅŸehirlerde silah taÅŸÄ±yamayacak. SeÃ§im gÃ¼nÃ¼ saat 18.00â€™e kadar basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda seÃ§imler ve sonuÃ§larÄ±na iliÅŸkin haber tahmini ve yorum yapÄ±lmasÄ± yasak. Saat 18.00-21.00 arasÄ±nda YSK tarafÄ±ndan seÃ§ime iliÅŸkin verilecek haber ve tebliÄŸler yayÄ±mlanabilecek. Saat 21.00â€™den sonra ise bÃ¼tÃ¼n yayÄ±nlar serbest olacak. YSK bu saati daha erkene Ã§ekebilecek. CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§iminin ikinci tura kalmasÄ± halinde aynÄ± hÃ¼kÃ¼mler 28 MayÄ±sâ€™ta da uygulanacak.

2023 seÃ§im sonuÃ§larÄ± NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?

Ä°l seÃ§im kurulu kendine gelen tutanaklarÄ±n birer kopyasÄ±nÄ± siyasi parti ve baÄŸÄ±msÄ±z adaylara aynÄ± anda teslim edecek. SeÃ§im Ã§evresinde kullanÄ±lan tÃ¼m mÃ¼hÃ¼rlÃ¼ oy torbalarÄ± kurulun belirleyeceÄŸi adreste toplanacak. Bu sÄ±rada YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulu SeÃ§im BiliÅŸim Sistemi'ne iÅŸlenen oy sayÄ±larÄ± ve sandÄ±k sonuÃ§ tutanaklarÄ±nÄ± eÅŸ zamanlÄ± olarak siyasi partilere yayÄ±nlayacak. BÃ¶ylece sonuÃ§lar Ã¼zerinde denetim de gerÃ§ekleÅŸecek.

Ä°ÅŸte, tÃ¼m bu sÃ¼recin sonunda geÃ§ici sonuÃ§lar da ortaya Ã§Ä±kacak.

YSK cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§imi geÃ§ici sonuÃ§larÄ±nÄ± 14 MayÄ±s saat 23.59â€™a kadar ilan edecek.

SEÃ‡Ä°M SONUÃ‡LARI HURRÄ°YET.COM.TR'DE OLACAK

SeÃ§im sonuÃ§larÄ± hazÄ±rlanan seÃ§im Ã¶zel sayfamÄ±zdan, il il ve ilÃ§e ilÃ§e takip edilebilecek. AnlÄ±k gÃ¼ncellenen veriler ve oy oranlarÄ± 2023 seÃ§im Ã¶zel sayfamÄ±zda olacak.

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