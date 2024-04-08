×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Seçim iptal edilmişti... İlçe belediye başkanlığına vali yardımcısı atandı

Güncelleme Tarihi:

#Seçim#Kayseri#Pınarbaşı
Seçim iptal edilmişti... İlçe belediye başkanlığına vali yardımcısı atandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 12:20

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki belediye başkanlığı seçimi iptal edilerek 2 Haziran'a ertelenmişti. Belediye Başkanlığı'na Vali Yardımcısı Ömer Tekeş atandı. Tekeş, görevini seçim tarihine kadar yürütecek.

Haberin Devamı

31 Mart tarihinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 2 Haziran tarihinde yenilenmesine kadar verilmesinin ardından Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na seçimlere kadar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş atandı.

Seçim iptal edilmişti... İlçe belediye başkanlığına vali yardımcısı atandı

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na, seçimlerin yenileneceği tarih olan 2 Haziran 2024 tarihine kadar valilik makamının oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçim#Kayseri#Pınarbaşı

BAKMADAN GEÇME!