Seçim iptal edilmişti... İlçe belediye başkanlığına vali yardımcısı atandı

Haberin Devamı

31 Mart tarihinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin, Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilerek 2 Haziran tarihinde yenilenmesine kadar verilmesinin ardından Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na seçimlere kadar Vali Yardımcısı Ömer Tekeş atandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; "Pınarbaşı Belediye Başkanlığı'na, seçimlerin yenileneceği tarih olan 2 Haziran 2024 tarihine kadar valilik makamının oluru ile Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.