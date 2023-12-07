Seçil’in maaşı 75 bin TL’ymiş

Haberin Devamı

MASAK raporunda yer alan detaylara göre Erzan babasının vefatıyla Çorlu’daki tarlalarda ve Bozcaada’daki evde pay sahibi oldu. Gözaltına alındığı Çorlu Mes Sitesi’ndeki evini ise 8 Aralık 2022’de satın aldı ancak 29 Aralık 2022’de elinden çıkarttı. Yani yakalandığı evde kiracı olarak oturuyordu. Erzan’ın bankalardan alınmış çok sayıda kredisi de bulunuyor. Hesap hareketlerinde ise dikkat çeken bir unsur yok. Annesi Fatma Erzan’ın üzerine Toyota marka 2 otomobil var. Bunlardan biri 2013 model ve babadan kalma, diğeri ise 2020 model. MASAK’ın tespitlerine göre en fazla banka hareketi Erzan’ın paralarını taşıdığı iddia edilen ‘çantacı’ Ali Yörük ve ailesinin fertlerine ait. Örneğin soruşturmanın başında tutuklanan ve ilk duruşmada tahliye edilen kardeşi Atilla Yörük, 2019-2023 arasında 36 araç alıp satmış. 2020 yılından 2023’e kadar bankalardan çeşitli kişilere yaklaşık 12 milyon TL para transferi var. 2022’de Gedik Yatırım’a 165 bin dolar ve 13.5 milyon TL yatırmış. Hesaplarına gelenler ise dudak uçuklatıyor. 2021 başından 2023’ün haziran ayına kadar hesaplarına 25 milyon TL ve yaklaşık 1 milyon dolar gelmiş. MASAK’a göre Atilla Yörük’ün transferleri şüpheli ve suçtan elde edilen paraların kaynağından uzaklaştırılması için kullanılmış olabilir.

Haberin Devamı

YÖRÜK AİLESİNİN MAL VARLIĞI

MASAK raporunda Yörük ailesinin mal varlığı şöyle sıralandı:

* Ali Yörük: Çorlu merkezde dubleks daire, Çorlu Esece Yolu’nda ev, Çorlu merkezde depolu dükkân, Çorlu Babadağlı’da daire, Ergene Velimeşe’de 2 tarla, Hayrabolu Şalgamlı’da 8 arsa.

* Aslı Yörük (eşi): Çorlu merkezde 2 daire, Kapaklı’da arsa, Ergene’de arsa ve tarla, Hayrabolu Şalgamlı’da 3 arsa ve 4 tarla.

* Atilla Yörük (kardeşi): Hayrabolu Şalgamlı’da arsa, Keşan Sazlıdere Sahili’nde dubleks yazlık, 2023 model Fiat marka 2 otomobil.