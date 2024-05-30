Seçil Erzan’a Fatih Terim için 10 yıl istendi

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Yüksek getirili fon adı altında ünlü futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da aralarında bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Fatih Terim’in suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Seçil Erzan ile banka görevlisi Rüya Sağır’ın ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamenin, İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ana dava ile birleştirilmesi talep edildi. Mahkeme, Erzan hakkında hazırlanan iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak. İddianame kabul edilirse, davada mağdur sayısı Fatih Terim’le birlikte 29’a yükselecek. Terim de Erzan’ın mağdur ettiği kişiler arasında müşteki olarak yer alacak.

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‘FON İLE ALAKALI HİÇ PARA VERMEDİM’

İddianamede, Fatih Terim’in suç duyurusunda bulunduğu Haziran 2023’te verdiği ifadesi de yer aldı. Fatih Terim, bahsedilen fon ile uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını savundu. Terim ifadesinde özetle şunları anlattı: “Seçil Erzan ile yaklaşık 5-6 yıldır tanışmaktayız. 11 yıldır bankanın müşterisiyim. Evime ve tesise imza almaya gelirdi. Bu fon ile alakalı Seçil Erzan’a hiçbir zaman para vermedim. Erzan olayını duyunca bankaya sinirlendim ve tüm paramın eşim Fulya Terim tarafından başka bankadaki hesabına aktarılmasını istedim. 29 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira paranın eşimin hesabına geldiğini tespit ettim. Ama 3 milyon dolar hâlâ gönderilmedi. İşlemlerimde usulsüzlük yapan banka çalışanlarından şikâyetçiyim.”

Seçil Erzan, Fatih Terim’in uzun yıllardır küçük-büyük meblağlar içeren tüm bankacılık işlemlerini yönetti. Terim’in banka hesap hareketlerine ilişkin Nisan 2023’te idari izinli olan Seçil Erzan’ın yerine banka yetkilisi Rüya Sağır bakıyordu.

‘3 MİLYON DOLAR DAHA EKLEDİLER’

Erzan, Rüya Sağır’dan bilgi talebinde bulundu. Rüya Sağır da, Terim’in bankada bulunan hesaplarına ilişkin oluşturulan Excel tablosunda 219 bin 300 dolar ve 47 bin 400 lira (TL mevduat) olacak şekilde iki kalem alacağın yer almasına rağmen, bu tabloyu banka uhdesinde bulunmayan “e-saklama o/n 3.000.000 USD” şeklinde bir kalem alacağı daha ekledi.

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Erzan ve Sağır, Terim’in hesap hareketlerinde yer almamasına rağmen elle ekleme yaptı. Bu durumdan dolayı şüphelilerin Terim’i dolandırdıkları öne sürüldü.

FİNANSAL DANIŞMAN GİBİ ÇALIŞMIŞ

- Seçil Erzan ise ifadesinde, uzun yıllardır Fatih Terim’in finans danışmanı şeklinde hareket ettiğini belirti ve elden 300 dolar aldığını söyledi. Rüya Sağır da, Fatih Terim’e bilgi vermeden önce Seçil Erzan ile iletişime geçtiğini, Erzan’ın söylemesi üzerine tabloya 3 milyon dolar daha eklediğini ifade etti.

‘EN BÜYÜK KORKUM İŞTEN ATILMAKTI’

- Seçil Erzan’ın yargılanmasına İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile bazı müştekiler katıldı. Duruşmada Seçil Erzan’ın saçını at kuyruğu topladığı, siyah takım elbise giydiği ve moralinin yüksek olduğu görüldü. Önceki duruşmada tanık olarak ifade veren 1’inci dereceden sicil amiri Sermin Tekin’in beyanlarına karşı ifade veren Seçil Erzan, şunları söyledi:

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“O dönemlerde döviz üzerindeki kısıtlamalar ve yaptırımlardan dolayı 50 bin dolar bile bir müşteri hesabından çekildiğinde bizden çok ciddi açıklama ve belge istiyorlardı. Bankanın içerisinde o paraya benim dokunmam kesinlikle yasaktı. Bir şube müdürünün odasından valizlerle para alınıp aşağıya yatırılması, ertesi gün işten atılmam anlamına geliyordu. Çaycının bile bildirmesi gereken bir konu bu. Fark edilmemesi gereken bir konu asla değildi.

En büyük korkum işten atılmaktı. Müşterilerle borç alacak verecek ilişkisine girdiğim için korkuyordum.”

‘TERİM ŞUBEYE GELMEDİ’

Denizbank’ın gişe görevlisi Ümüş Nur Yiğit tanık olarak dinlendi. Mahkeme başkanının, ‘Milyon dolarlar girmiş çıkmış, haberiniz olmadı mı?’ sorusuna Yiğit, “Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan bir para çekmişti. Kapılar kapandıktan sonra olan bir şeydi. Fatih Terim şubeye hiç gelmedi” dedi. Dava cuma gününe ertelendi.