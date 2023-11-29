Seçil Erzan mağduru ünlü futbolcular banka kamerasında

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İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dava dosyasına, Seçil Erzan'ın görev yaptığı Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şubesine ait 1 Mart 2023- 07 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kamera kayıtları girdi. Görüntülerinin incelenmesiyle 13 Haziran 2023 tarihinde bilirkişi raporu oluşturuldu. Raporda, 162 adet CD materyali içerisinde banka müdürü odasını gösterir toplamda 77 adet güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği kaydedildi. 14 materyalde banka odasını gösterir kamera kayıtlarına video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamadığı, 2 adet materyal içerisinde görüntü kayıplarının olduğu, 2 adet materyal içerisinde herhangi bir kamera kayıt görüntüsünün olmadığı, 7 materyalde CD üzerindeki kamera saatlerine ait bilgilerin içeriğindeki kamera görüntüleriyle uyuşmadığı, Erzan'ın odasına ait görüntü kayıtlarında tespit edilen aynı kişilerin farklı günlerde giriş ve çıkışları tespit edildi. Dosyaya bu görüntülerin CD kayıtları konuldu.

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ERZAN VE ŞİKAYETÇİLER TESPİT EDİLDİ

Rapora eklenen fotoğraflarda ise 1 numaralı fotoğrafta Seçil Erzan,21 nolu fotoğrafta şahsın Selçuk İnan, 23 nolu fotoğrafta Musa Mert Çetin, 25 nolu fotoğrafta Mert Zeydanlı, 29 nolu fotoğrafta Kemal Tanın Yılmaz, 37 nolu fotoğraftaki İsmail İbrahim Çağlar, 48 nolu fotoğrafta Atilla Baltaş, 85 nolu fotoğrafta Volkan Bahçekapılı, 86 nolu fotoğrafta Emre Belözoğlu tespit edildi. Diğer kişilerin video programının kalitesinin düşük olması nedeniyle tespiti yapılamadığı da raporda belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMLERİ

6 Mart 2023'te saat 08.55 sıralarında Seçil Erzan'ın (1 nolu fotoğraf) giriş yaptığı tespit ediliyor.

7 Mart 2023'te saat 14.46 sıralarında Selçuk İnan'ın (21-22 nolu fotoğraf) Erzan'ın odasına girdiği, saat 14.52'de de çıktığı görülüyor.

Aynı gün saat 15.01 sıralarında tercüman Musa Mert Çetin ( 23-24 nolu fotoğraf) Erzan'ın odasına giriyor. Saat 16.00 sıralarında ise Mert Zeydanlı ( 25-26 nolu fotoğraf) siyah çantasıyla Seçil Erzan'ın odasına giriş-çıkış yapıyor. Yine aynı gün Seçil Erzan (27 nolu fotoğraf) saat 18.43 sıralarında odasından çıkarak bankadan ayrılıyor.

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8 Mart 2023 günü ise Seçil Erzan, saat 09.05'te odasına giriyor. Aynı gün saat 12.35'te Erzan'ın teyzesinin oğlu Kemal Tanın Yılmaz (29 nolu fotoğraf) şube müdürünün odasına giriyor, saat 15.55 sıralarında da çıkış yapıyor. Aynı gün farklı kişiler de Erzan'ın odasına giriş-çıkış yapıyor.

9 Mart 2023 günü, saat 14.29 sıralarında İsmail İbrahim Çağlar'ın (37-39 nolu fotoğraf) giriş yaptığı ve saat 15.58'de çıktığı görülüyor.

13 Mart 2023'te soruşturma aşamasında ifade veren ve çantasına GPS cihazı yerleştirdiğini söyleyen Atilla Baltaş'ın ( 48-49-50 nolu fotoğraf) çantasız olarak saat 13.11 sıralarında giriş-çıkış yaptığı, tekrar geldiği ve çıktığı görülüyor.

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20 Mart 2023'te, saat 10.20 sıralarında Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı'nın (85 nolu fotoğraf) ve Emre Belözoğlu'nun (86 nolu fotoğraf) Erzan'ın odasına giriş yaptığı tespit edildi. 31 Mart'ta Saat 09.00 sıralarında banka müdürünün (154 nolu fotoğraf) odasına giriş yaptığı görüldü. Seçil Erzan'ın en son görüntüsü (158 nolu fotoğraf), 5 Nisan 2023'te ise saat 17.58 sıralarında odasından çıkarak bankadan ayrıldığı görüntülerle tespit edildi.

7 NİSAN'DAKİ GÖRÜNTÜLERDE KAYIP VAR

Raporda, bankanın suç duyurusunu yaptığı tarih olan 7 Nisan 2023 tarihli kamera kayıt görüntülerinde banka müdürünün odasını gösteren toplamda 3 adet CD materyalin incelendiği ve tüm kamera kayıt görüntülerinde saat 12.36.14 ile 12.40.44 arası görüntü kaybının olduğu tespit edildiği belirtildi. Aynı gün başka bir CD incelendiği burada da banka müdürünün odasını gören kamera görüntülerine kayıtlı video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle ulaşılamadığı kaydedildi. Aynı gün saat 14.37 ve 15.28 sıralarında banka personelinin odaya giriş-çıkış yapması video programının sağlıklı çalışmaması sebebiyle tespit edilemediği kayıt edildi.

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