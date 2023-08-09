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Schengen vurgunu! 2 kişiye gözaltı

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#Telegram#Schengen Vizesi#Gözaltı
Schengen vurgunu 2 kişiye gözaltı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 07:00

İstanbul’da yaşayan A.K., yurtdışına çıkmak için Schengen vizesi almak istedi ancak bu mümkün olmadı.

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Telegram’da tanıştığı bir kişi Schengen vizesi çıkarılması konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. Bunun üzerine görüştüğü kişiyle Fatih’te buluştu. Vize işlemi yapacak olan kişiye 25 bin dolar ödedi. A.K. parayı verdi ancak işlemlerde bir ilerleme olmadı. Dolandırıldığını anlayan A.K., suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konunun araştırılması için talimat verdi. Talimat üzerine ekipler araştırma başlattıkları sırada A.K. yeniden polisi aradı ve kendisinden 25 bin dolar alan kişinin 16 bin dolar daha para istediğini söyledi.

BULUŞMA YERİNDE BASKIN

Polis, parayı alacak kişi buluşma yerine gelince harekete geçti. A.K.’den para almaya gelen Mahmud N. (31) gözaltına alındı. Mahmud N. ile birlikte hareket ettiği belirlenen Selim N. (29) de yakalandı.

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#Telegram#Schengen Vizesi#Gözaltı

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