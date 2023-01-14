Satırlı cinayette geri adımın gerekçesi

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Eskişehir’de 2019 yılında Yalçın Özalpay eski eşi Ayşe Tuba Arslan’ı satırla saldırarak öldürmüştü. Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Özalpay’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce yapılan istinaf incelemesinde, sanığa verilen ceza “tahrik indirimi” uygulanarak 24 yıla düşürülmüştü. İstinaf mahkemesi, Arslan’ın bir başka erkeğe “canım” şeklinde mesaj atmasını gerekçe göstererek, genç kadının sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığını, bu nedenle tahrik indirim yapıldığını belirtmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi de istinaf mahkemesinin kararını bozmuştu.

Bozma kararı üzerine istinaf mahkemesi 23 Aralık tarihinde Yargıtay’ın kararına uymaya karar verdi. Mahkeme, verdiği kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, özetle şöyle denildi:

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‘BOŞANMAYA KONU OLUR’

“Sanık savunmasında, maktulün kendisine karşı sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğine dair birtakım anlatımlarda bulunmuş ise de sadakat yükümlülüğüne ilişkin ihlal niteliğindeki eylemler taraflar arasında açılan boşanma davasına konu edilebilecek nitelikte iddialardır. Sanığın nitelikli kasten öldürme suçunu boşanma kararının kesinleşmesinden bir ay sonra işlendiği düşünülürse, boşanma kararı kesinleştikten sonra, önceye dayalı sadakat yükümlülüğünün ihlal edilmesine ilişkin iddialar haksız tahrik olarak değerlendirilmez.”