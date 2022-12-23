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Şaşkına çeviren görüntü! Karnından 7,5 kilo kitle çıktı

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#Amasya#Hastane#Kitle
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 10:26

Amasya’da karnının 6 yıldır büyümesi sonucu hareket etmekte güçlük çeken kadının vücudundan ameliyatla 7,5 kilo ağırlığında kitle çıkarıldı. Çeşitli hastalıklar ve salgın nedeniyle ameliyatını 6 yıldır erteleyen 54 yaşındaki Münevver Hilal Yiğit, bu sürede içine sığmaz hale gelen kitlenin başarılı geçen operasyonla çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu.

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6 yıl önce karnında tespit edilen 9 santim büyüklüğündeki kisti önce ameliyatına engel olan tansiyonu, sonrasında geçirdiği kalp krizi ve korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihmal eden evli ve 2 çocuk annesi kadın büyüyen karnının artık dayanılamaz hale gelmesi üzerine Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarılı ameliyatlar yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Osman Fadıl Kara’ya başvurdu. Tetkik ve tahlillerinde karnını saran kitle belirlendi. Prof. Dr. Kara ve ekibinin gerçekleştirdi 2 saat süren ameliyatla kitle alındı. Tartıldığında 7,5 kilo ağırlığında olduğu görülen kitle herkesi şaşkına çevirdi.

“KARNIM KOCAMAN OLMUŞTU”

İçinden çıkan kitlenin bu kadar büyüklükte olduğunu tahmin etmediğini anlatan Yiğit, “Karnım kocaman olmuştu. Çok büyüktü. İkizlere hamile gibiydim. Son dönemde hareketlerimi kısıtlamıştı. Oturmamda, kalkmamda güçlük çekiyordum. Sonrasında ameliyatla sağlıma kavuştum” dedi.

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Şaşkına çeviren görüntü Karnından 7,5 kilo kitle çıktı

KADIN DOĞUM HEKİMLERİNE PERİYODİK KONTROL YAPTIRIN

Karnı saran kitlenin yumurtalık kaynaklı olduğunu belirlemeleri üzerine yaptıkları ameliyatla hastasını sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Osman Fadıl Kara, “Şu an yüzü gülüyor. Artık huzurlu bir yaşam sürecek. Günlük yaşamına hareket kısıtlığı olmadan devam edecek” diye konuştu. Yumurtalık ya da rahimde oluşan kitlelerin geç fark edilmelerinin hayati riskler oluşturduğuna değinen Kara, “Yumurtalık kanserleri, kistleri veya tümörleri çok erken tanı almayabilir. Çünkü karın boşluğunda hissedilemez. Ancak ultrasonla, emar yada muayeneyle teşhis edilebilir. O nedenle bütün hanımların bu tip olaylara maruz kalmaması için periyodik olarak kadın doğum hekimlerine kontrol yaptırmalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.

Şaşkına çeviren görüntü Karnından 7,5 kilo kitle çıktı

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#Amasya#Hastane#Kitle

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