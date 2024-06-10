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Sarıyer'deki Memduh Paşa Yalısı'nda film gibi soygun: Çuval çuval para çaldılar...130 milyon liralık vurgun

Güncelleme Tarihi:

#Memduh Paşa Yalısı#Soygun#Hırsızlık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 10:31

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıdaki şirkette çalışan özel güvenlik görevlisi Ahmet Y. plan yapıp, 4 suç ortağıyla birlikte kilidini kırdıkları 4 kasadan yaklaşık 130 milyon liralık döviz çalıp çuvallarla kamyonete yükleyip kaçtı.

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Olay, dün saat 03.30 sıralarında Sarıyer Kireçburnu'nda bulunan Memduh Paşa Yalısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yalının içerisinde bulunan bir inşaat şirketinde yaklaşık 1.5 yıl önce özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Ahmet Y., film sahnelerini aratmayacak bir plan yaptı. Ahmet Y., gece saatlerinde alarmı susturduktan sonra maskeli ve siyah kıyafetli 4 şahsı içeriye aldı. Yalıya gri renkli kamyonet dayayan hırsızlar ardından içerideki 4 kasanın kapısını kırdı.

ÖZEL GÜVENLİK PLAN YAPIP GECE ŞİRKETİ SOYDU

Daha sonra kasalarda bulunan 3 çuvala doldurdukları yaklaşık 130 milyon liralık dövizi çalan hırsızlar, kamyonete yükledikten sonra hızla gözden kaybolup kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde yalıya gelen işyeri sahibi Ümit E.'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, yalıdaki kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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130 MİLYON LİRALIK DÖVİZİ ÇUVALLARA DOLDURDULAR

Kimliği tespit edilen özel güvenlik görevlisi Ahmet Y.'nin, maskeli 4 şahsı içeriye aldığı, yalıda bulunan kasaların kilidini kırdıkları içerisindeki dövizleri çuvallara doldurdukları, çuvalları yalıya yanaştırılan kamyonetin kasasında koydukları tespit edildi. Hırsızların ardından kamyonete binerek uzaklaştıkları belirlendi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıyerdeki Memduh Paşa Yalısında film gibi soygun: Çuval çuval para çaldılar...130 milyon liralık vurgun

“YALIYI SOYUP KAÇTIKLARINI DUYDUM”

Olayla ilgili konuşan Mete Aydın isimli vatandaş, “Ben sabah Kireçburnu sahilinde yürüyordum. Bir yalının önünde polis topluluğu olduğunu gördüm, geçtim gittim. Gün içinde yalının bekçisinin yalıyı soyup kaçtığını duydum” dedi.

Sarıyerdeki Memduh Paşa Yalısında film gibi soygun: Çuval çuval para çaldılar...130 milyon liralık vurgun

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#Memduh Paşa Yalısı#Soygun#Hırsızlık

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