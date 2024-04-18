Sarıyer'de taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren saldırganın yakalanma anı kamerada

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Dün saat 16.30 sıralarında Sarıyer Tarabya Mahallesi Pamuk Sokak’ta meydana gelen olayda, yabancı uyruklu bir şahıs taksici Yaşar Yanıkyürek'in (58) kullandığı 34 TFY 89 plakalı ticari taksiye binmiş, taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışma çıkmıştı. Şahıs, Yanıkyürek’i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. Yanıkyürek olay yerinde hayatını kaybetmiş. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda şüpheli Y.B. (42) kısa süre içinde olayda kullandığı bıçakla ve taksiyle birlikte yakalanmıştı.

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CANİNİN YAKALANDIĞI AN KAMERADA

Taksiciyi öldüren zanlının polis ekipleri tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde Maslak Büyükdere Caddesi'de seyir halinde olan aracın polis ekipleri tarafından durdurulduğu ve zanlının yakalandığı görülüyor.

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Taksici Yaşar Yanıkyürek'i öldüren saldırganın yakalanmasıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklamada, "17 Nisan 2024 günü saat 18.00 sıralarında Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi’nde gerçekleşen ve taksi şoförü Yaşar Yanık’ın hayatını kaybettiği saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Y.B.G. isimli şahıs, emniyet ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüphelinin emniyet işlemleri devam etmektedir" denilmişti. Saldırganın yakalanma görüntülerinde, sivil polislerin sıkışık trafikte farkettikleri taksiye doğru koştuğu ve silahlarını çekerek Y.B.G.'yi gözaltına aldığı görülüyor. Araçtan indirilerek yere yatırılan saldırgan daha sonra kelepçelenerek polis aracına alınıyor.

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Taksici Yaşar Yanıkyürek

TAKSİCİYİ ÖLDÜREN KATİLİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sarıyer, Tarabya Mahallesi, Postacı Halil Sokak'ta bindiği 34 TFY 89 plakalı taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldüren İran uyruklu Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Şüphelinin Türkçe’yi güçlükle konuştuğu ve kendisini ifade etmekte zorlandığı belirtildi. Poliste verdiği ifadesinde cinayeti itiraf eden şüphelinin, taksiden inmek istediğini söylediğinde şoförün kendisinden 200 dolar ücret istediğini bu nedenle aralarında tartışma çıktığını anlattığı kaydedildi.

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ARAÇ İÇİ KAMERASI O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Şüphelinin kendisini sorgulayan polislere olayın ardından paniğe kapıldığını kaçmak için taksiciyi aşağı atarak direksiyona geçtiğini söylediği öğrenildi. Yetkililer şüphelinin taksiye nereden bindiğini tam olarak söylemediği, bunun tespit edilmesi için aracın GPS kayıtlarının incelemesinin sürdüğünü belirtti.

Öte yandan taksinin araç içi kamerasının da olayı saniye saniye görüntülediği öğrenildi. Görüntülerde şüpheli Y.B.G.’in direksiyondaki Yaşar Yanıkyürek’i onlarca defa bıçakladığı ardından otomobilden atarak direksiyona geçtiği anların görüldüğü belirtildi.

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YAŞAR YANIKYÜREK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yaşar Yanıkyürek Beyoğlu Yenişehir Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Yaşar Yanıkyürek'in eşi Reyhan Yanıkyürek, oğulları Serhat Yanıkyürek, Selahattin Yanıkyürek, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Yaşar Yanıkyürek'in oğulları serhat ve Selahattin Yanıkyürek bir an olsun tabutun başından ayrılmazken sinir krizi geçiren eşi Reyhan Yanıkyürek akrabaları tarafından sakinleştirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Yaşar Yanıkyürek'in tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Kalabalıktan güçlükle çıkan cenaze aracı Yaşar Yanıkyürek'i defnedilmek üzere Feriköy Mezarlığı'na götürdü. Cenaze aracıyla birlikte taksi şoförleri de araçlarıyla konvoy halinde mezarlığa gitti.