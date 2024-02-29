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Sarıyer’de balıkçılarla buluşan Kurum: İlk işimiz Marmara’yı temizlemek

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#Murat Kurum#Marmara#Balıkçı
Sarıyer’de balıkçılarla buluşan Kurum: İlk işimiz Marmara’yı temizlemek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 07:00

Sarıyer’de olta balıkçılarıyla bir araya gelen AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, “Marmara’yı ve Boğaz’ı temizlemek için çalışacağız. Burası eskisinden daha güzel olacak” dedi.

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Murat Kurum dün Sarıyer’de vatandaşlarla bir araya geldi. Sahildeki olta balıkçılarını ziyaret eden Murat Kurum, “5 yılda denizi bile kuruttular” diyen bir vatandaşla sohbet etti. Mevcut yönetimin Marmara’nın temizlenmesi için imzaladığı protokole uymadığını anlatan Murat Kurum, şunları söyledi: “Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı bir şekilde arıtma tesislerinin yapılması, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım. Deniz, canlılar nefes alamıyor. Biyoçeşitlilik kayboluyor. Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de biliminsanları söylüyor. Ama maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. ‘Temel atmama töreni’ yaparak tarihe geçtiler. Göreve gelir gelmez Marmara’yı ve Boğaz’ı temizlemek için çalışacağız. Burası eskisinden daha güzel olacak.” Sarıyer’in ardından Arnavutköy’de miting yapan Kurum, Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy arasına raylı sistem sözü verdi.

 

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#Murat Kurum#Marmara#Balıkçı

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