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Sarallar örgütüne tutuklama dalgası

#Sarallar Organize Suç Örgütü#Erdal Acar#Tutuklama
Sarallar örgütüne tutuklama dalgası

Sarallar organize suç örgütüne yönelik operasyonda geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan 122 kişi, Emniyet’teki işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Çarşamba günü götürülen ilk grupta yer alan 31 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

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25 şüpheli adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. 91 kişi ise önceki gün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. BJK eski yöneticisi ve işinsanı Erdal Acar, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’, MHP MYK üyesi Şahin Gürz ve şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz Karlı, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘birden fazla kişi tarafından birlikte yağma’, ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, diğer 37 şüpheli ise çeşitli suçlardan tutuklandı. Abdülkadir Akın Büyükoğlu’nun da arasında bulunduğu 50 kişi adli kontrol ile serbest bırakılırken başka suçtan tutuklu bir kişi ise ifadesinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

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9 ayrı eyleme karıştığı öne sürülen Erdal Acar’ın ifadesinde, “Ben işadamıyım. Sözde benim bir örgütüm varmış. Benim yanımda 15 bin kişi çalışıyor. Bu yaştan sonra bu örgüt işlerine girecek kadar cahil birisi değilim. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum” dediği iddia edildi. 

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#Sarallar Organize Suç Örgütü#Erdal Acar#Tutuklama

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