Sarallar çetesine tutuklama dalgası

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ORGANİZE Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları araştırmaya göre, elebaşılığını Özgür Saral’ın yaptığı ve kamuoyunda Sarallar olarak bilinen çeteye, operasyon düzenlenmişti. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden Özgür Saral, Rüstem Saral, Murat Can Koluman, Birol Subay Aybirdi, Burak Fındıkçı’nın da arasında bulunduğu 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çete üyesi 10 kişi de adli kontrolle serbest kaldı.

TEHDİT VE DARP

Sarallar çetesi, İstanbul Esenyurt’ta bulunan sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmalıyordu. Kendilerinden şikâyetçi olanları ise vazgeçirmek için darp ediyorlar, yabancı uyruklu kişilere yönelik yağma eylemi gerçekleştiriyorlardı. Sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka kişilere kiralıyorlarlardı. Site içerisinde evden hırsızlık suçunu işliyorlar, eğlence mekânlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs ediyorlardı. Site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürütüyorlar, Sarıyer ve Beyoğlu’nda silahla yaralama olaylarına teşebbüs ediyorlardı. Geçen eylül ayında da Beyoğlu’nda bar işleten Sezai Gülmez’i tehdit ederek barını ele geçirmeye çalışmışlar, Gülmez direnince vurmak için tetikçi Burak Fındıkçı’yı göndermişler, tetikçinin silahı tutukluk yapınca bu eylemlerini gerçekleştirememişlerdi.